نائب: ننتج 50 ألف طن خردة سنويا.. ويجب استغلالها

تحرير:أحمد جاد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

سيارة خردة - صورة أرشيفية

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مصر تمتلك ثروة من خردة السيارات إلا أنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فالأزمة الرئيسية للخردة بمصر تكمن في سوء تصنيفها وتجميعها، ومصر تحتاج إلى إنشاء العديد من المصانع التي من شأنها فصل الخردة وتجميعها وتوزيعها بعد ذلك لتوزيعه بالصناعة المناسبة له، موضحا أن البيانات تؤكد أن إنتاجنا السنوي من الخردة يصل لحوالي 50 ألف طن فقط سنويا حسب أحدث الأرقام والإحصائيات المتاحة والتي تعود إلى عام 2016.

وأكد بركات أن الخردة تعد واحدة من المنتجات اللازمة لإنتاج الصناعات الثقيلة، فنسبة 80% على الأقل من الصناعات المعدنية في مصر تعتمد بشكل أساسي على الخردة كمادة خام، كما تتجاوز الاستثمارات في سوق الخردة الـ 30 مليار جنيه، مضيفا أنه لا بد من أن يسعى المجتمع إلى الابتكار في استغلال الخردة بكافة أشكالها وليس