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نائب: ننتج 50 ألف طن خردة سنويا.. ويجب استغلالها

تحرير:أحمد جاد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
سيارة خردة - صورة أرشيفية
سيارة خردة - صورة أرشيفية
قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مصر تمتلك ثروة من خردة السيارات إلا أنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فالأزمة الرئيسية للخردة بمصر تكمن في سوء تصنيفها وتجميعها، ومصر تحتاج إلى إنشاء العديد من المصانع التي من شأنها فصل الخردة وتجميعها وتوزيعها بعد ذلك لتوزيعه بالصناعة المناسبة له، موضحا أن البيانات تؤكد أن إنتاجنا السنوي من الخردة يصل لحوالي 50 ألف طن فقط سنويا حسب أحدث الأرقام والإحصائيات المتاحة والتي تعود إلى عام 2016.
وأكد بركات أن الخردة تعد واحدة من المنتجات اللازمة لإنتاج الصناعات الثقيلة، فنسبة 80% على الأقل من الصناعات المعدنية في مصر تعتمد بشكل أساسي على الخردة كمادة خام، كما تتجاوز الاستثمارات في سوق الخردة الـ 30 مليار جنيه، مضيفا أنه لا بد من أن يسعى المجتمع إلى الابتكار في استغلال الخردة بكافة أشكالها وليس
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وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.
الدفع-الاليكترونى-فيزا

نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.
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نائب: تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة الثغرات

قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان، وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع، مضيفا أنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء، فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي: مصر ستطلب التدخل الدولي لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطلب التدخل الدولى، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة، مؤكدا: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبى في بعض الثوابت التي كان عليها توافق لكنها تراجعت عنها ووضعت موقف متشدد آخر"، لافتا إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء، والآلية التي سيتم العمل بها ما بعد الملء، وما بعد تشغيل السد باعتبارها ستكون عملية مستدامة.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
الاسكان

نائب: سيطرة السماسرة على شقق الإسكان تمنع وصول الدعم

قال فايز بركات نائب أشمون، في بيان له، اليوم الخميس، إن عمليات بيع شقق الإسكان المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، مضيفا أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه.
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