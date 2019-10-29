طلب إحاطة بشأن استخدام النفايات الطبية في الصناعة

تحرير:أحمد جاد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

نفايات طبية - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة مقدم إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور عمرو نصار، حول إعادة تدوير النفايات الطبية واستخدامها في صناعة الأكواب والعلب البلاستيكية التي تستخدم في المأكولات والمشروبات، موضحا أن أطنانا هائلة من المخلفات الطبية، تنتج يوميا من المستشفيات والعيادات الخاصة والاستعمال المنزلي، تلقى بالمخرات السيول وتجمعات القمامة، تنتظر النباشين ليقوموا بالفرز، واستخلاصها من بين أكوام القمامة.

وأضاف متولي، أن النباشين يتجهوا إلى مصانع "تحت بير السلم" لإعادة تدويرها مرة أخرى، وإنتاج البلاستيك، بصوره المختلفة ما بين علب وأطباق وملاعق وأكياس بلاستيكية، تحمل معها السرطان لتدسه لأطفالنا كالسم في العسل.وأشار إلى أن التجار الذين يستخدمون النفايات الطبية في إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد بلاستيكية