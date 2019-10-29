تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

محمد منير الصوت النوبي الذى وصل لقلوب العالم كله، سيقف على مسرح دار الأوبرا فى احتفالية افتتاح الموسيقى العربية، لتكون هذه المرة الأولى التى يوجد فيها بالمهرجان
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
ووجود منير لأول مرة فى مهرجان الموسيقى، جعلنا نتساءل عن كيفية ظهور منير على المسرح الكبير لدار الأوبرا، وكواليس الاتفاق معه على الوجود بالمهرجان، وتواصلت «التحرير» مع مديرة المهرجان جيهان مرسى لمعرفة الإجابات عن أسئلتنا.
من المعتاد أن نجد الفنانين الموجودين على مسرح دار الأوبرا مرتدين زيا
ووجود منير لأول مرة فى مهرجان الموسيقى، جعلنا نتساءل عن كيفية ظهور منير على المسرح الكبير لدار الأوبرا، وكواليس الاتفاق معه على الوجود بالمهرجان، وتواصلت «التحرير» مع مديرة المهرجان جيهان مرسى لمعرفة الإجابات عن أسئلتنا.
من المعتاد أن نجد الفنانين الموجودين على مسرح دار الأوبرا مرتدين زيا كلاسيكيا أو بدلة، وهو ما يختلف قليلا عن طبيعة محمد منير الذى اعتاد أن يظهر بملابس مبهجة ومليئة بالألوان تعبر عن حياته النوبية، فهو له شكل واستايل اعتاد جمهوره أن يراه به، الأمر الذي أوضحته "جيهان" قائلة "محمد منير يوجد كما يحب أن يوجد"، مشيرة إلى أن الجمهور يحبه بملابسه، وأغانيه وأن شكله متناسب مع ما يقدمه، لذلك لا يمكن أن نطلب منه الظهور ببدلة، لأن الجمهور قد لا يتقبله أو يشعر أنه ليس محمد منير الذى اعتاد عليه.
وأوضحت جيهان أن مهرجان الموسيقى لا يوجد به الالتزام بقواعد الحفلات العادية التى تقام على مدار العام فى الأوبرا، وأكدت أن منير نجم كبير لا يمكن أن نضع له قيودا بأى شكل، ونوهت بأنه لن تصاحبه أوركسترا فى الحفل، بل سيغنى بصحبة فرقته الموسيقية، مشيرة إلى أنهم قد يقدمون تجربة الأوركسترا مع منير فى حفلات قادمة.
وأكدت "جيهان" أن منير يحضر مفاجأة لجمهوره، وسيقدم أغانى من التراث، مشيرة إلى أنه من المطربين المميزين فى إحياء التراث بشكل عام، ووصفته بالمدرسة، وأكدت على وجود مفاجأة فى المهرجان ستنال إعجاب الجمهور.
ولأول مرة فى مهرجان الموسيقى سيتوافر شاشات عرض فى المسرح المكشوف، وستكون بأسعار فى متناول جمهور منير، وقالت جيهان "هناك فئة من الجمهور تحب محمد منير ولكنها لا تستطيع أن تتواجد فى إحدى حفلاته الأخرى والوقوف وسط الحشد الكبير، لذلك حفل منير فى الأوبرا له خصوصية"، مؤكدة أنهم أرادوا أن يوفروا لهؤلاء الجمهور منير، كما أكدت أن محمد منير تنازل عن أجره كاملا، ولم يطلب منهم أى أموال للوجود فى المهرجان.
يشارك فى هذه الدورة بجانب محمد منير 80 مطربا منهم "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خوري، عاصي الحلاني، وائل الجسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت".
يكرم المهرجان هذا العام "فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان الخط العربي حمدي زايد".
كما يقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية، وتتواصل الفعاليات لمدة 12 يوما على مسارح الأوبرا المختلفة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، أوبرا الإسكندرية، دمنهور".
كما تشارك في الفعاليات 22 فرقة موسيقية منهم الفرقة السلطانية الأولى، وفرقة عبد الحليم نويرة، وفرقة الحنفي بقيادة المايسترو هشام نبوي.
ويضم المهرجان هذا العام مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني قسما لغناء الشباب من سن 17 حتى 35 عاما، ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه، والأطفال من سن 6 حتى 14، ويصل إجمالي جوائزها إلى 27 ألف جنيه.