تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

محمد منير الصوت النوبي الذى وصل لقلوب العالم كله، سيقف على مسرح دار الأوبرا فى احتفالية افتتاح الموسيقى العربية، لتكون هذه المرة الأولى التى يوجد فيها بالمهرجان

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

محمد منير

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".

ووجود منير لأول مرة فى مهرجان الموسيقى، جعلنا نتساءل عن كيفية ظهور منير على المسرح الكبير لدار الأوبرا، وكواليس الاتفاق معه على الوجود بالمهرجان، وتواصلت «التحرير» مع مديرة المهرجان جيهان مرسى لمعرفة الإجابات عن أسئلتنا. من المعتاد أن نجد الفنانين الموجودين على مسرح دار الأوبرا مرتدين زيا