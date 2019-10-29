مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارة بقطار بالأقصر

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

قطار - صورة أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بمنطقة بدران شمالي المدينة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث مدير الأمن ورجال وسيارات الإسعاف وقيادات المحافظة، لمتابعة تفاصيل الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيقات.

من ناحية أخرى، علق وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الإثنين، على حادثة وفاة شاب لإجباره على القفز من القطار، موجها العزاء لأسرة المواطن محمد عيد ضحية واقعة "كمسري قطار 934"، قائلا في رسالة لأسرة