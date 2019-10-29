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أسعار سيارات يعشقها المصريون بالأسواق العالمية

تعد هذه المجموعة من بين أفضل الموديلات التي يعشقها الجمهور في مصر والعديد من الأسواق العالمية، وهي تعرض بأسعار في الخارج أقل من 260 ألف جنيه
تحرير:محمود نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
كيا ريو
كيا ريو
يميل المصريون بشكل عام نحو مجموعة من السيارات التي يعرفونها وسبق أن جربوها لفترات طويلة، وخاصة أنها تمتلك قدرات كبيرة في الأسواق العالمية، ولذلك فإن معرفة أسعارها الدولية لها أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية. وعلى الرغم من التفاوت الواضح في أسعار السيارات التي تباع بها في مصر والأسواق العالمية، تبقى هذه الموديلات هي الأبرز على المستوى العالمي، وذلك من الناحية الجماهيرية، حتى وإن كانت تباع بأسعار أقل نسبيًّا من نظيراتها الأكثر قوة وقدرات فاخرة.
وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "يو إس ريبورت" مجموعة من أسعار الموديلات التي تعرض في الأسواق العالمية بأقل من 250 ألف جنيه. تويوتا ياريس نالت ياريس لقب أفضل سيارة مدمجة صغيرة الحجم، كما دعمت الشركة تربعها على عرش إصدارات الموديلات المدمجة في العالم، وهو الأمر الذي منح السيارة شخصية واضحة بعد أن كانت محط
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للباحثين عن الهجين.. السيارات المستعملة الأفضل لك

لا شك أن النسخ الهجين من السيارات المشهورة باتت أهم أدوات الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، خاصة أنها بالفعل تستهدف فئات مختلفة من الجماهير، سواء من محبي موديلات الوقود المحروق، أو الذين يفضلون الطاقة النظيفة مثل الكهرباء. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات من الواضح أن هناك بالفعل اهتماما من جانب الجمهور بالسيارات المستعملة من موديلات الهجين، خاصة أنها تمنح الجمهور العديد من المتطلبات التي يبحثون عنها دومًا عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة.
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سيارات يبحث عنها الجمهور دومًا عبر الإنترنت

بالنظر إلى العديد من الأمور المتعلقة بالسيارات، تبقى الموديلات التي يمكن استخدامها في المدن بشكل اعتيادي هي الأكثر طلبًا وبحثًا من قبَل جمهور السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي بدوره يجعلها ذات مرتبة عالية على مستوى العالم. وتظل هذه السيارات هي الأكثر قدرة على تلبية طموحات الجمهور فى الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يفسر رغبته في البحث المستمر عنها، ومن ثم متابعة أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات حديثة خلال السنوات القليلة الماضية.
مرسيدس C

رغم الإمكانات.. سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام

لا شك أن الإمكانيات الفنية للسيارات من الأمور المطلوبة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة وأن العديد من الفئات الجماهيرية تميل دومًا إلى الموديلات التي تجمع بين الإمكانيات الفاخرة والسمات الفنية العالية للمحركات على مستوى الأسواق العالمية، ولا شك أن تلك الإمكانيات الفنية قد لا تجبر بعض ملاك السيارات على التمسك بها لفترات طويلة، خاصة إذا ما كان الاحتفاظ بها لسنوات أمر مكلف على مستوى الصيانة وتكلفة التراخيص وغيرها من الأمور الخاصة بالسيارة فنيًا أو قانونيًا.
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