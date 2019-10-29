أسعار سيارات يعشقها المصريون بالأسواق العالمية

تعد هذه المجموعة من بين أفضل الموديلات التي يعشقها الجمهور في مصر والعديد من الأسواق العالمية، وهي تعرض بأسعار في الخارج أقل من 260 ألف جنيه

تحرير:محمود نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

كيا ريو

يميل المصريون بشكل عام نحو مجموعة من السيارات التي يعرفونها وسبق أن جربوها لفترات طويلة، وخاصة أنها تمتلك قدرات كبيرة في الأسواق العالمية، ولذلك فإن معرفة أسعارها الدولية لها أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية. وعلى الرغم من التفاوت الواضح في أسعار السيارات التي تباع بها في مصر والأسواق العالمية، تبقى هذه الموديلات هي الأبرز على المستوى العالمي، وذلك من الناحية الجماهيرية، حتى وإن كانت تباع بأسعار أقل نسبيًّا من نظيراتها الأكثر قوة وقدرات فاخرة.

وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "يو إس ريبورت" مجموعة من أسعار الموديلات التي تعرض في الأسواق العالمية بأقل من 250 ألف جنيه. تويوتا ياريس نالت ياريس لقب أفضل سيارة مدمجة صغيرة الحجم، كما دعمت الشركة تربعها على عرش إصدارات الموديلات المدمجة في العالم، وهو الأمر الذي منح السيارة شخصية واضحة بعد أن كانت محط