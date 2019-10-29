أسعار سيارات يعشقها المصريون بالأسواق العالمية

تعد هذه المجموعة من بين أفضل الموديلات التي يعشقها الجمهور في مصر والعديد من الأسواق العالمية، وهي تعرض بأسعار في الخارج أقل من 260 ألف جنيه
يميل المصريون بشكل عام نحو مجموعة من السيارات التي يعرفونها وسبق أن جربوها لفترات طويلة، وخاصة أنها تمتلك قدرات كبيرة في الأسواق العالمية، ولذلك فإن معرفة أسعارها الدولية لها أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية.
وعلى الرغم من التفاوت الواضح في أسعار السيارات التي تباع بها في مصر والأسواق العالمية، تبقى هذه الموديلات هي الأبرز على المستوى العالمي، وذلك من الناحية الجماهيرية، حتى وإن كانت تباع بأسعار أقل نسبيًّا من نظيراتها الأكثر قوة وقدرات فاخرة.
وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "يو إس ريبورت" مجموعة من أسعار الموديلات التي تعرض في الأسواق العالمية بأقل من 250 ألف جنيه.
تويوتا ياريس
نالت ياريس لقب أفضل سيارة مدمجة صغيرة الحجم، كما دعمت الشركة تربعها على عرش إصدارات الموديلات المدمجة في العالم، وهو الأمر الذي منح السيارة شخصية واضحة بعد أن كانت محط
وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "يو إس ريبورت" مجموعة من أسعار الموديلات التي تعرض في الأسواق العالمية بأقل من 250 ألف جنيه.
تويوتا ياريس
نالت ياريس لقب أفضل سيارة مدمجة صغيرة الحجم، كما دعمت الشركة تربعها على عرش إصدارات الموديلات المدمجة في العالم، وهو الأمر الذي منح السيارة شخصية واضحة بعد أن كانت محط اهتمام جزء صغير من الجماهير في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية التي سبقت عملية التطوير، وتعرض بسعر يصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك دون حسابات تتعلق بالمصاريف الجمركية والتعريفات التي تفرضها كل دولة على البضائع المستوردة من الخارج.
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شيفروليه سبارك
تحتفظ بإمكانات كبيرة حتى بعد مرور سنوات طويلة على الاستخدام، إلا أنها تبقى من الخيارات غير الجيدة للراغبين في الحصول على موديلات مستعملة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهو ما جعلها من بين الموديلات التي يفضلها الجمهور في الأسواق العالمية المختلفة، وهي تعرض بسعر يصل إلى 215 ألف جنيه، وذلك دون حسابات تتعلق بالمصاريف الجمركية والتعريفات التي تفرضها كل دولة على البضائع المستوردة من الخارج.
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فورد فييستا
فورد فييستا هي واحدة من أهم الموديلات التي أنتجتها الشركة الأمريكية، حيث تمتلك محركًا توربينيا قويا، وهو ما يؤهلها لضخ قوة حصانية مقدارها 197 حصانا، لتتفوق بها على العديد من الإصدارات التي تنتمي لنفس الفئة من السيارة نفسها، أو موديلات تنتجها شركات عالمية أخرى في الأسواق.
وتعرض بسعر يصل إلى 260 ألف جنيه، وذلك دون حسابات تتعلق بالمصاريف الجمركية والتعريفات التي تفرضها كل دولة على البضائع المستوردة من الخارج.
هيونداي أكسنت
لا شك أنها من بين الإصدارات التي راهنت عليها الشركة الكورية العملاقة بشكل رئيس لتكون ملائمة للفئات الجماهيرية التي لا تولي أهمية كبيرة بالتقنيات والتكنولوجيا، فهي وسيلة نقل ذات فعالية وموثوقية كبيرة في مختلف الأسواق العالمية، ولذلك فإنها تتناسب مع طابع استخدام العديد من الأشخاص الذين لا يرغبون في تلك التقنيات المتطورة، وتعرض بسعر يصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك دون حسابات تتعلق بالمصاريف الجمركية والتعريفات التي تفرضها كل دولة على البضائع المستوردة من الخارج.
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كيا ريو
لا شك أنها من السيارات التي تستطيع جذب العديد من الفئات من جمهور السيارات، وهي تخدم أيضًا عددا غير بسيط من الأغراض الخاصة بالاستخدام مثل الشبابي والعائلي والسفر وغيرها، ويرجع ذلك إلى تمتعها بمحركات جيدة تجعلها تواصل التواجد بالأسواق العالمية كإحدى أفضل السيارات المستعملة بالأسواق العالمية، كما أن أسعارها تبدو في متناول شريحة كبيرة من الجمهوري، وتعرض بسعر يصل إلى 247 ألف جنيه، وذلك دون حسابات تتعلق بالمصاريف الجمركية والتعريفات التي تفرضها كل دولة على البضائع المستوردة من الخارج.