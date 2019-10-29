كلوب يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة مانشستر سيتي

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

كلوب

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة قد تتسبب له في أزمة دفاعية، خلال الفترة المهمة المقبلة من الموسم، وذلك بعد تفاقم إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي أصيب في ركبته، خلال مواجهة شيفيلد، وغاب على أثرها عن مواجهتي سالزبورج وليستر سيتي، ثم شارك ضد مانشستر يونايتد، وغاب مرة أخرى أمام جينك بدوري الأبطال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي. وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية، فإن ماتيب قد يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وحال تأكد الأمر فسوف يغيب عن 10 مباريات، تشمل لقاء القمة ضد مانشستر سيتي، وباقي مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال.

إصابة جويل ماتيب، فتحت باب المشاركة من جديد للدولي الكرواتي ديان لوفرين، لكن لوفرين بدا مضطربا خلال مواجهة هاري كين قائد توتنهام هوتسبير، يوم الأحد الماضي، كما أن جو جوميز أصبح خيارا آخر تحت تصرف كلوب. وسيلعب ليفربول مع آرسنال في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية المحترفة غدا الأربعاء قبل أن يستأنف مشواره

إصابة جويل ماتيب، فتحت باب المشاركة من جديد للدولي الكرواتي ديان لوفرين، لكن لوفرين بدا مضطربا خلال مواجهة هاري كين قائد توتنهام هوتسبير، يوم الأحد الماضي، كما أن جو جوميز أصبح خيارا آخر تحت تصرف كلوب.



وسيلعب ليفربول مع آرسنال في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية المحترفة غدا الأربعاء قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الممتاز أمام أستون فيلا يوم السبت المقبل.



وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في يونيو الماضي لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية.

