رياضة

رحيل نجم بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد مرفوض

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وجه نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة مبكرة لمسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل الميركاتو الشتوي المقبل، حيث ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أصر على أن مولر لن يغادر النادي في المستقبل القريب رغم ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن مسؤولي الشياطين الحمر يخصصون ميزانية، للتعاقد مع مولر في يناير المقبل، علمًا بأن صاحب الـ30 عامًا يعاني من فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ.
وقال حميديتش: "انتقال مولر إلى مانشستر يونايتد؟ هذه قصة تريد أن تكتبها. نمتلك لاعبين (نيكولاس سولي ولوكاس هيرنانديز) أصبحا خارج الفريق لعدة أشهر، وأنت تحدثنا عن بيع لاعب آخر، ونحن في بايرن ميونخ ليس لدينا أي سبب يدفعنا للقيام بذلك". وكان صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد ذكرت أن إد وودوارد، نائب الرئيس
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
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ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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شفاينشتايجر

شتايجر يعلق حذاءه وينهي مسيرة حافلة من الإنجازات

أعلن الدولى الألمانى باستيان شفاينشتايجر، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع المنتخب الألماني وفريقه الأسبق بايرن ميونخ. وكشف النجم الالمانى عن قرار اعتزاله، عبر تغريدة له بحسابه الشخصي على "تويتر": "الوقت حان الآن، أود شكر كليكما، الجمهور والفرق التي لعبت لها بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاجو فاير والمنتخب الألماني، وبالطبع آنا إيفانوفيتش (زوجته) وعائلتي على". وفاز شتايجر مع بايرن بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 7 مرات، وساهم في فوزه الفريق البافارى بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
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دي خيا: هذه أسوأ نسخة لمانشستر منذ انضمامي له

يرى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا أن مانشستر يونايتد يمر بأسوأ فترة منذ أن انضم إليه، وذلك بعد الهزيمة التي تكبدها الشياطين الحمر، أمس الأحد، أمام نيوكاسل بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله، إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ماذا يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين في كل المسابقات"، وبهزيمة أمس تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
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إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
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