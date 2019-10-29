رحيل نجم بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد مرفوض

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

بايرن ميونخ

وجه نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة مبكرة لمسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل الميركاتو الشتوي المقبل، حيث ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أصر على أن مولر لن يغادر النادي في المستقبل القريب رغم ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن مسؤولي الشياطين الحمر يخصصون ميزانية، للتعاقد مع مولر في يناير المقبل، علمًا بأن صاحب الـ30 عامًا يعاني من فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ.

وقال حميديتش: "انتقال مولر إلى مانشستر يونايتد؟ هذه قصة تريد أن تكتبها. نمتلك لاعبين (نيكولاس سولي ولوكاس هيرنانديز) أصبحا خارج الفريق لعدة أشهر، وأنت تحدثنا عن بيع لاعب آخر، ونحن في بايرن ميونخ ليس لدينا أي سبب يدفعنا للقيام بذلك". وكان صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد ذكرت أن إد وودوارد، نائب الرئيس

وقال حميديتش: "انتقال مولر إلى مانشستر يونايتد؟ هذه قصة تريد أن تكتبها. نمتلك لاعبين (نيكولاس سولي ولوكاس هيرنانديز) أصبحا خارج الفريق لعدة أشهر، وأنت تحدثنا عن بيع لاعب آخر، ونحن في بايرن ميونخ ليس لدينا أي سبب يدفعنا للقيام بذلك".



وكان صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد ذكرت أن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، خصص ميزانية ضخمة لإبرام صفقتين في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد أن منح الضوء الأخضر لإبرام صفقتين في يناير المقبل بقيمة 125 مليون إسترليني.



وأضافت ذا صن أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى دعم صفوف الفريق بضم الثنائي الألماني كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)، وتوماس مولر، كما أكدت أن اللاعبين يمران بمراحل مختلفة في مسيرتهما، ولكنهما سيقدمان الإضافة لكتيبة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

