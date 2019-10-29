رياضة

تطور جديد في إصابة صلاح قبل موقعة آرسنال

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
ازدادت فرص نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في اللحاق بقمة آرسنال غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويأتي ذلك بعدما تعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتقدم السبيرز في نتيجة تلك المباراة عبر هاري كين، قبل أن يعادل جوردون هندرسون النتيجة في شوط المباراة الثاني، وتمكن صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول في تلك المباراة من علامة الجزاء.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن صلاح شارك في مران ليفربول، أمس الإثنين، وهو ما قلل المخاوف بشأن لياقته البدنية قبل مباراة آرسنال. وأشارت الشبكة إلى أن صلاح من المتوقع أن يكون في كامل جاهزيته للمباراة المقبلة، عقب تعافيه التام من الإصابة. وأوضحت أن نجم المنتخب الوطني يعاني من ألم دائم في كاحله بسبب
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
محمد- صلاح‎

المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
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