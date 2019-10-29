تطور جديد في إصابة صلاح قبل موقعة آرسنال

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

محمد صلاح

ازدادت فرص نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في اللحاق بقمة آرسنال غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويأتي ذلك بعدما تعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتقدم السبيرز في نتيجة تلك المباراة عبر هاري كين، قبل أن يعادل جوردون هندرسون النتيجة في شوط المباراة الثاني، وتمكن صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول في تلك المباراة من علامة الجزاء.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن صلاح شارك في مران ليفربول، أمس الإثنين، وهو ما قلل المخاوف بشأن لياقته البدنية قبل مباراة آرسنال. وأشارت الشبكة إلى أن صلاح من المتوقع أن يكون في كامل جاهزيته للمباراة المقبلة، عقب تعافيه التام من الإصابة. وأوضحت أن نجم المنتخب الوطني يعاني من ألم دائم في كاحله بسبب

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن صلاح شارك في مران ليفربول، أمس الإثنين، وهو ما قلل المخاوف بشأن لياقته البدنية قبل مباراة آرسنال.



وأشارت الشبكة إلى أن صلاح من المتوقع أن يكون في كامل جاهزيته للمباراة المقبلة، عقب تعافيه التام من الإصابة.



وأوضحت أن نجم المنتخب الوطني يعاني من ألم دائم في كاحله بسبب التعرض لإصابة سابقة في نفس المكان، ولكن المدرب يورجن كلوب يصر على أن هذا ليس بالأمر الخطير.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 10 جولات من خلال الفوز في كل المباريات والسقوط في فخ في التعادل في مباراة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد.



وبدوره يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، وذلك بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل 2-2 مع كريستال بالاس.