عبد العال لنائب رئيس نيجيريا: الإرهاب أبرز تحدي

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رئيس البرلمان لجمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني. ونقل عبد العال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مؤكدا على الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري، لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر المقبل.
وشد عبد العال على أن العلاقات المصرية النيجيرية تشهد زخما إيجابيا يتناسب مع الميراث التاريخي الإيجابي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن نيجيريا تعد أكبر وأكثر الدول تأثيرا في غرب إفريقيا، وإن نيجيريا ومصر هما الدولتان الأكثر تعداد للسكان على مستوى القارة، خاصة أن نيجيريا حاليا تترأس الجمعية العامة
وشد عبد العال على أن العلاقات المصرية النيجيرية تشهد زخما إيجابيا يتناسب مع الميراث التاريخي الإيجابي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن نيجيريا تعد أكبر وأكثر الدول تأثيرا في غرب إفريقيا، وإن نيجيريا ومصر هما الدولتان الأكثر تعداد للسكان على مستوى القارة، خاصة أن نيجيريا حاليا تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الدبلوماسية البرلمانية في إفريقيا تستهدف تطوير العلاقات مع جميع البرلمانات الإفريقية في الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وتهدف الزيارة إلى دعم الأواصر البرلمانية الإفريقية وإيضاح المواقف المصرية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، واطلاع الأشقاء الأفارقة على تطوراتها أولا بأول بما يخدم المصالح الوطنية.
واستعرض عبد العال، أبرز التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى الجهود المصرية الرائدة في هذا الصدد، مستعرضا المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، داعيا إلى تكثيف التعاون والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف على المستويين القاري والعالمي، كما أن التنمية وتشغيل الشباب ونقص المياه تعتبر من التحديثات المشتركة.
وأشار إلى الخبرة المصرية في مجال الطاقة والتجربة المصرية في مجال توليد الكهرباء، مبديا استعداد الدولة المصرية لنقل تجربتها في هذا المجال إلى الجانب النيجيري، في إطار برامج التعاون الفني بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، رحب يمي أوسينباجو نائب الرئيس النيجيري بزيارة الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له، مبديا تقديره لتلك الزيارة ومشيدا بالدور المصري الريادي نحو القارة الإفريقية في ظل الرئاسة المصرية الحالية للإتحاد الإفريقي. كما أثنى نائب الرئيس النيجيري على رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، قائلا: "إن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإتحاد الإفريقي تميزت بأنها قيادة حكيمة ومستنيرة و عملية".
وتطرق نائب الرئيس النيجيري إلى ملف مكافحة الارهاب، مؤكدا على أن البلدان يتشاركان الرؤية لمكافحة تلك الظاهرة البغيضة، داعيا إلى تنسيق الجهود المصرية والنيجيرية على الصعيدين الاقليمي والدولي لمكافحة تنظيم داعش بغرب إفريقيا والتنظيمات الارهابية في منطقة الساحل، مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة عالمية لمكافحة الارهاب.
ودعا نائب الرئيس النيجيري للتعاون المصري النيجيري في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بتبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.