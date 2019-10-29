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عبد العال لنائب رئيس نيجيريا: الإرهاب أبرز تحدي

تحرير:محمد محمود ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رئيس البرلمان لجمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني. ونقل عبد العال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مؤكدا على الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري، لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر المقبل.
وشد عبد العال على أن العلاقات المصرية النيجيرية تشهد زخما إيجابيا يتناسب مع الميراث التاريخي الإيجابي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن نيجيريا تعد أكبر وأكثر الدول تأثيرا في غرب إفريقيا، وإن نيجيريا ومصر هما الدولتان الأكثر تعداد للسكان على مستوى القارة، خاصة أن نيجيريا حاليا تترأس الجمعية العامة
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وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
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بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.
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نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.
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البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
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رئيس النواب: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات "المصرية - الصربية" على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، معربا عن تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال. ورحب عبد العال خلال اجتماعه بمقر الجمعية الوطنية فى بلجراد مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي - بعقد مشاورات مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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