عبد العال لنائب رئيس نيجيريا: الإرهاب أبرز تحدي

تحرير:محمد محمود ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رئيس البرلمان لجمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني. ونقل عبد العال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مؤكدا على الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري، لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر المقبل.

وشد عبد العال على أن العلاقات المصرية النيجيرية تشهد زخما إيجابيا يتناسب مع الميراث التاريخي الإيجابي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن نيجيريا تعد أكبر وأكثر الدول تأثيرا في غرب إفريقيا، وإن نيجيريا ومصر هما الدولتان الأكثر تعداد للسكان على مستوى القارة، خاصة أن نيجيريا حاليا تترأس الجمعية العامة