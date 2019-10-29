وجبات ودعم مادي للمتضررين من أمطار الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

أمطار - صورة أرشيفية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط، والذين تضرروا من الأمطار الغزيرة بسبب حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة مؤخرا، وعبر السكان المتضررين عن مخاوفهم من أنه قد يلحق بهم الضرر مرة أخرى تزامنا مع كل مرة تتعرض فيها المدينة للأمطار، مطالبين بدعمهم والحصول على شقق سكنة تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، لافتين إلى أن الخسائر التي لحقت بهم كبيرة حيث تلفت الأجهزة وتحطم الأثاث وانهارت الجدران.

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، بتسليم الأسر المتضررة كافة مواد الإعاشة والاحتياجات الأساسية لهم بعد حصرها. وأكد السكرتير العام، أن المحافظة وعدت الأهالى المتضررة من نوة الأمطار الغزيرة بتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، وتم التأكيد على الالتزام