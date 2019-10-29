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وجبات ودعم مادي للمتضررين من أمطار الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط، والذين تضرروا من الأمطار الغزيرة بسبب حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة مؤخرا، وعبر السكان المتضررين عن مخاوفهم من أنه قد يلحق بهم الضرر مرة أخرى تزامنا مع كل مرة تتعرض فيها المدينة للأمطار، مطالبين بدعمهم والحصول على شقق سكنة تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، لافتين إلى أن الخسائر التي لحقت بهم كبيرة حيث تلفت الأجهزة وتحطم الأثاث وانهارت الجدران.
وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، بتسليم الأسر المتضررة كافة مواد الإعاشة والاحتياجات الأساسية لهم بعد حصرها. وأكد السكرتير العام، أن المحافظة وعدت الأهالى المتضررة من نوة الأمطار الغزيرة بتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، وتم التأكيد على الالتزام
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وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.
الدفع-الاليكترونى-فيزا

نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.
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الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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الإسكندرية تغرق في أولى اختبارات الشتاء (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة، شملتها برق وهطول أمطار ثلجية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد. وأعلن عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات مياه الأمطار والمشكلات الناجمة عنها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (3)

أمطار غزيرة بالإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة

تعرضت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة ومتوسطة وموجة من البرق والرعد، مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات، أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.
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غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
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