سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

تحرير:أمل نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.

وقالت سحر نصر، إن مشاركة المرأة فى القطاع الخاص شهدت زيادة فى السنوات الأخيرة، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من صناديق ومنح التمويل الأصغر 80% ونحن نعمل حاليا على زيادتها، كما بلغت نسبة مساهمة المرأة فى الشركات الناشئة نحو 20 % خلال الأربع سنوات الأخيرة وقامت هذه الشركات بتوظيف نحو 40% من عدد العاملين