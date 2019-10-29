نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

تحرير:محمد محمود ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".

وتابعت خضر، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "لماذا لم يقم أحد من الركاب، بالتدخل لمنع تطور الأزمة التي نشبت بين كمساري القطار والشابين؟! فكان بإمكان الركاب منع تفاقم الأمر وتجنب النتيجة المأساوية التي حدثت، وهي وفاة شاب في مقتبل العمر، كل ذنبه، أنهم لا يملك ثمن تذكرة القطار".وأكدت على ضرورة قيام وزارة