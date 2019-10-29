نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تحرير:أحمد جاد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

الدفع الإلكتروني - صورة أرشيفية

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.

وأضاف علي أن الوزراة أعلنت فرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر، إن صح تطبيقه فهو جيد للغاية ويدعم بالفعل مبادرة الشمول المالي ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد المصري والتعاملات المالية، إلا