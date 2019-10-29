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بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تحرير:محمد محمود ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.
وأضاف أبو طالب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الكمسري لا يراعى اعتبارات وظيفته التي تحتدم عليه، حال ركوب شخص مخالف، بنزوله إلى أقرب محطة أو تسلميه إلى الشرطة، مشيرا إلى أن هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار، تدفعنا جميعا أن نسأل أنفسنا عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن، والعمل على معالجتها.وتابع:
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وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
الدفع-الاليكترونى-فيزا

نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.
مجلس-النواب (1)

نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
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مجلس-النواب (1)

نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
اسامة-هيكل

هيكل: عودة وزارة الإعلام لا يتعارض مع الدستور

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن الدستور لم يمنع ذلك وجود وزارة للإعلام، وإن هذه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكن في الماضى وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن في الوقت الحالي سيأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية، مضيفا أنه في حالة عودة منصب وزير الإعلام عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلام بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة.
بهاء-الدين-ابو-شقة

مطالبات بالنواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة، في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

النواب يدين تخاذل الحكومة تجاه مشاكل الفلاح والزراعة

دانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصرى، تخاذل الحكومة والمسئولين تجاه مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة. وقال هشام الحصري، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة، لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرى، موضحا أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم.
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