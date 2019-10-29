بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تحرير:محمد محمود ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.

وأضاف أبو طالب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الكمسري لا يراعى اعتبارات وظيفته التي تحتدم عليه، حال ركوب شخص مخالف، بنزوله إلى أقرب محطة أو تسلميه إلى الشرطة، مشيرا إلى أن هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار، تدفعنا جميعا أن نسأل أنفسنا عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن، والعمل على معالجتها.وتابع: