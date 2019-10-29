رياضة

بيريز يقرب راموس من مغادرة ريال مدريد

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
بات المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، وذلك بعدما ذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد نجم الفريق سيرجيو راموس، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائد "الميرنجي" يأمل في تمديد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2021، وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، يفضل التمهل لبعض الوقت قبل إعطاء قراره النهائي بخصوص تجديد عقد سيرجيو راموس، وأردفت أن رئيس "الأبيض الملكي" قد يحتاج لمهلة تصل إلى شهور بهدف حسم مستقبل راموس.
وأفاد نفس المصدر أن الدولي الإسباني يضع الآن هدفا واحدا فقط نصب عينيه، حيث يريد سيرجيو راموس تمديد عقده مع ريال مدريد. ولفتت إلى أن المدافع الصلب يضغط على فلورنتينو بيريز من أجل تحقيق هدفه في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، قال نفس المصدر إن صناع القرار داخل القلعة المدريدية، يفكرون في التخلي عن راموس
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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جاريث-بيل

اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
كريم-بنزيما (1)

ريال مدريد يستعد لتجديد عقد كريم بنزيما

يبدو أن ريال مدريد يرغب في مكافأة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على المستويات المميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة مع الفريق الملكي، فوفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022، على أن يحصل المهاجم الفرنسي بموجب العقد الجديد على أجر سنوي يصل إلى 11 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد بنزيما الحالي مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويحصل بموجب العقد الحالي على أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.
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