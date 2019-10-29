بيريز يقرب راموس من مغادرة ريال مدريد

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

سيرجيو راموس

بات المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، وذلك بعدما ذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد نجم الفريق سيرجيو راموس، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائد "الميرنجي" يأمل في تمديد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2021، وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، يفضل التمهل لبعض الوقت قبل إعطاء قراره النهائي بخصوص تجديد عقد سيرجيو راموس، وأردفت أن رئيس "الأبيض الملكي" قد يحتاج لمهلة تصل إلى شهور بهدف حسم مستقبل راموس.

وأفاد نفس المصدر أن الدولي الإسباني يضع الآن هدفا واحدا فقط نصب عينيه، حيث يريد سيرجيو راموس تمديد عقده مع ريال مدريد. ولفتت إلى أن المدافع الصلب يضغط على فلورنتينو بيريز من أجل تحقيق هدفه في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، قال نفس المصدر إن صناع القرار داخل القلعة المدريدية، يفكرون في التخلي عن راموس

وأفاد نفس المصدر أن الدولي الإسباني يضع الآن هدفا واحدا فقط نصب عينيه، حيث يريد سيرجيو راموس تمديد عقده مع ريال مدريد.



ولفتت إلى أن المدافع الصلب يضغط على فلورنتينو بيريز من أجل تحقيق هدفه في أقرب وقت ممكن.



من جهة أخرى، قال نفس المصدر إن صناع القرار داخل القلعة المدريدية، يفكرون في التخلي عن راموس نهاية الموسم الحالي، مضيفا أن فلورنتينو بيريز "غاضب بسبب قوة الدولي الإسباني داخل النادي".



وأكدت الصحيفة أن عدم تجديد إدارة ريال مدريد لعقد سيرجيو راموس قد يدفع هذا الأخير إلى حزم حقائبه، والرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.



يذكر أن راموس توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، بين العديد من الألقاب الأخرى.