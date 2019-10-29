محمد هاني: أجيري ظلمني.. ولقاء صن داونز الأسوأ

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

محمد هاني

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما اختار هاني أسوأ مباراة له مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، كان يضمني على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة أساسية وقتها، وشعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر".

وأوضح محمد هاني: "أسوأ مباراة لي مع الأهلي كانت أمام صن داونز في دوري الأبطال، حيث لم أظهر بمستواي في تلك المباراة بالإضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين". يشار إلى أن المنتخب الوطني تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، مدرب الفراعنة السابق، ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، من دور الـ16

وأوضح محمد هاني: "أسوأ مباراة لي مع الأهلي كانت أمام صن داونز في دوري الأبطال، حيث لم أظهر بمستواي في تلك المباراة بالإضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين".



يشار إلى أن المنتخب الوطني تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، مدرب الفراعنة السابق، ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، من دور الـ16 على يد منتخب جنوب إفريقيا، على استاد القاهرة، عقب السقوط بهدف نظيف، وهى ما أطاح بالجهاز الفني كله، علاوة على تقديم مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته.



كما خسر النادي الأهلي لقاء ماموليدي صن داونز الجنوب إفريقي، بخماسية نظيفة، في جنوب إفريقيا، في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري الأبطال، وهي النتيجة الأسوأ لأي فريق مصري ببطولات إفريقيا.

