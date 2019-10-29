رياضة

محمد هاني: أجيري ظلمني.. ولقاء صن داونز الأسوأ

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
محمد هاني
محمد هاني
أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما اختار هاني أسوأ مباراة له مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، كان يضمني على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة أساسية وقتها، وشعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر".
وأوضح محمد هاني: "أسوأ مباراة لي مع الأهلي كانت أمام صن داونز في دوري الأبطال، حيث لم أظهر بمستواي في تلك المباراة بالإضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين". يشار إلى أن المنتخب الوطني تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، مدرب الفراعنة السابق، ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، من دور الـ16
اقرأ المزيد
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (1)

أحمد فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح

رفض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن شارة قيادة منتخب الوطني لصالح الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد بركات، مدير المنتخب، طلب من فتحي التنازل عن الشارة، إلا أن الأخير رفض، وطلب عدم ضمه مرة أخرى إذا كان قرر الجهاز الفني ذلك، كما رفض أحمد حجازي، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الأمر، خاصة أنه أقدم من صلاح.
اجيرى-والجهاز-الفنى

هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".
شريف إكرامي

شريف إكرامي: الشناوي وعواد وبسام الأفضل في مصر

يرى شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن تصريحات بعض المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير القلعة الحمراء والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال حارس الأهلي: "التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة، وعلاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائما، لكن في الآونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".
شريف-اكرامى

شريف إكرامي يكشف حقيقة عدم اقتناع فايلر به

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن انتقاله للزمالك صعب للغاية، حتى مع عدم مشاركته مع القلعة الحمراء لمدة تقترب من العام ونصف. وقال شريف إكرامي: "الحديث عن انتقالي للزمالك غير منطقي تماما، أنا حالة خاصة ولا يمكن أن ألعب للزمالك مثلما هو حال حازم إمام، الذي كان من الصعب عليه أن يلعب للأهلي، وأنا مستمر مع الأهلي حتى يقرر النادي الاستغناء عني، عدا ذلك أنا لاعب بالفريق لدي طموح كبيرة لاسترداد مكانتي بالتشكيل الأساسي للأهلي ومنتخب مصر وأخوض التدريبات بكل قوة، وما تردد عن عدم اقتناع فايلر بي أمر غير صحيح على الإطلاق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]