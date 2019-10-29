السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.

وأضافت الهيئة أنه يوجد 2 كوبري علوي لعبور السيارات، وهما كوبري المطار علي بعد حوالي 2.3 كم من المكان غير المعد للعبور وكذلك كوبري ابو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم، لافتة إلى أن الهيئة سبق وأغلقت هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية، إلا أن الأهالي يعاودن فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.وأشارت