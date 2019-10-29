الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني وخاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المجموعة تدربت بدون الويلزي جاريث بيل الذي سافر أمس الإثنين لأسباب شخصية إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وغاب أيضًا عن المران خاميس رودريجيز لاعب خط الوسط، الذي وجد في بلده كولومبيا، نظرًا لأنه رزق بطفل جديد أمس، ليتأكد عدم مشاركة الثنائي المذكور سابقًا في المباراة.

وعلى جانب آخر، تعافى الكرواتي لوكا مودريتش الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد ويلز بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وسيكون قادرًا على الوجود في القائمة. وواصل الثنائي ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز التعافي من إصابتيهما، واستدعى زيدان المدير الفني للفريق الشاب خافي هيرنانديز

وعلى جانب آخر، تعافى الكرواتي لوكا مودريتش الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد ويلز بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وسيكون قادرًا على الوجود في القائمة.



وواصل الثنائي ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز التعافي من إصابتيهما، واستدعى زيدان المدير الفني للفريق الشاب خافي هيرنانديز للمشاركة في المران.



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، ويرغب في الخروج من خيبة أمل الجولة الماضية، عندما خسر خارج ميدانه أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.



أما ليجانيس فيعاني الأمرين هذا الموسم، حيث يتذيل جدول ترتيب برصيد 5 نقاط.