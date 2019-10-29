الفواكه في غير أوانها لا تمدك بالعناصر الغذائية

"الأطعمة المكررة" تفقد قيمتها الغذائية والعناصر الهامة، أما الأطعمة الطازجة "المحلية"، التي لا يتم تصنيعها، ستجدها غنية بالمعادن والفيتامين الهامة لصحة الجسم.

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

مع انتشار الأمراض وتأخر الصحة في كثير من البلاد النامية، ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وخاصة الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الدهون المتحولة، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، وتعتبر السمنة وأمراض القلب أكثرها خطورة، لذا ينصح بتناول الأغذية المحلية، التي تتمثل في الخضراوات والفواكه، إضافة إلى الطعام المطهي في البيت، ويرجع ذلك لأنه أكثر أمانًا، ومذاقه طبيعي ورائع، ويزيد من معدلات الشبع، وطازج بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

أينما ذهبت الآن ستجد الطعام الذي ترغب به، على سبيل المثال المولات والمتاجر ومحطات البنزين وعبر الإنترنت، ولكن ليست جميع هذه الأطعمة صحية بشكل كبير، ومع التقدم يختار الأشخاص الأطعمة الجديدة، ويتركون الطعام المحلي المحمل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتعتبر هذه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها العديد

أينما ذهبت الآن ستجد الطعام الذي ترغب به، على سبيل المثال المولات والمتاجر ومحطات البنزين وعبر الإنترنت، ولكن ليست جميع هذه الأطعمة صحية بشكل كبير، ومع التقدم يختار الأشخاص الأطعمة الجديدة، ويتركون الطعام المحلي المحمل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتعتبر هذه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها العديد من الأشخاص، لذا يجب الرجوع إلى الطعام الصحي من أجل الحفاظ على الصحة من جانب، ومن جانب آخر تقليل الأمراض التي يزداد معدلها كل يوم، وما يلي بعض المميزات من تناول الأطعمة الطازجة، والتي تعرف باسم الأطعمة المحلية:

1-طازجة بشكل كبير

الأغذية المحلية هي التي يتم إنتاجها محليًا، مما يعني أن الطعام لا يخضع لساعات وأميال من السفر قبل الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك، توجد العديد من الفوائد الصحية للطعام الطازج، على سبيل المثال يقلل من استهلاكك للسكر والكافيين، كما يسهل عملية هضمه، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة من الأنزيمات الطبيعية، كما يساعد في تقوية الجهاز المناعي، ويقاوم الأمراض بشكل كبير.

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2-آمنة وصحية

تستخدم معظم الأسواق التجارية المواد الحافظة لزيادة العمر الافتراضي للأغذية، بينما الأطعمة المحلية تعتبر آمنة بشكل كبير وصحية، وخالية من السموم والتلوث، ويرجع ذلك إلى تخزين الأطعمة في حاويات بلاستكية، قد تتفاعل مع الطعام، وتؤدي إلى العديد من الأمراض، قد تصل إلى التسمم.

3-موسمية

توجد العديد من المتاجر التي تقوم ببيع الخضراوات والفواكه في غير موسمها، وتوضع في المخازن لأوقات طويلة، مما يؤدي إلى فقد العديد من العناصر الغذائية، وقد تكون غير صالحة للاستهلاك، على الجانب الآخر، يمكنك تناول الأطعمة الطازجة في موسمها، وستحصل على جميع العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال ستجد المانجو التي تتناولها في فصل الصيف مختلفة بشكل كبير، عن الأنواع الأخرى الموجودة في المتاجر في الشتاء.

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4-غنية بالعناصر الغذائية

إن حفظ الطعام في مكان بارد يقلل من المحتوى الغذائي للغذاء، كما إن الأطعمة المكررة، تفقد قيمتها الغذائية، والعناصر الهامة، أما الأطعمة الطازجة "المحلية"، التي لا يتم تصنيعها، ستجدها غنية بالمعادن والفيتامين الهامة لصحة الجسم، لذا عليك بالابتعاد عن الطعام، الذي يحتوي على مواد حافظة.

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وإذا كنت ترغب في تناول الفواكه الصيفية في الشتاء، توجد بعض الخطوات البسيطة المتعلقة بالتخزين:

1-لتخزين المانجو: قم بتقشير المانجو للتخلص من القشرة الخارجية قبل التخزين، وبعد ذلك يمكنك تقطيعها إلى قطع صغيرة، وضع عليها القليل من الليمون، ثم توضع في أكياس تستخدم للتخزين، قبل وضعها في الفريزر.

2-لتخزين التين: قم بغسل كميات التين التي ترغب بها، واتركها حتى تجف جيدًا، وقبل أن توضع في أكياس التخزين، يجب تقشيرها، وبعد إتمام جميع هذه الخطوات تصبح جاهزة للفريزر.

3-لتخزين الفراولة:يتم غسلها أولًا جيدًا، وبعد ذلك تترك حتى تجف تمامًا، ضع عليها القليل من السكر، ثم ضعها في أكياس التخزين.