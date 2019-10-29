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الفواكه في غير أوانها لا تمدك بالعناصر الغذائية

"الأطعمة المكررة" تفقد قيمتها الغذائية والعناصر الهامة، أما الأطعمة الطازجة "المحلية"، التي لا يتم تصنيعها، ستجدها غنية بالمعادن والفيتامين الهامة لصحة الجسم.
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الطعام الصحي
الطعام الصحي
مع انتشار الأمراض وتأخر الصحة في كثير من البلاد النامية، ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وخاصة الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الدهون المتحولة، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، وتعتبر السمنة وأمراض القلب أكثرها خطورة، لذا ينصح بتناول الأغذية المحلية، التي تتمثل في الخضراوات والفواكه، إضافة إلى الطعام المطهي في البيت، ويرجع ذلك لأنه أكثر أمانًا، ومذاقه طبيعي ورائع، ويزيد من معدلات الشبع، وطازج بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
أينما ذهبت الآن ستجد الطعام الذي ترغب به، على سبيل المثال المولات والمتاجر ومحطات البنزين وعبر الإنترنت، ولكن ليست جميع هذه الأطعمة صحية بشكل كبير، ومع التقدم يختار الأشخاص الأطعمة الجديدة، ويتركون الطعام المحلي المحمل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتعتبر هذه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها العديد
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الطعام-المناسب-لجسمك (2)

كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
أطعمة-صحية-للأطفال

«الزرنيخ والرصاص».. طعام طفلك يحتوي على مواد سامة

هناك تقرير جديد يكشف عن أن الكثير من السموم تجد طريقها إلى طعام الأطفال، ومن بين تلك المواد الزرنيخ والرصاص، والكادميوم، بالإضافة إلى الزئبق. كانت كميات السموم الموجودة في أغذية الأطفال صغيرة، لكن فيليب لاندريجن، طبيب أطفال ومدير برنامج الصحة العامة العالمية، لاحظ تلك المعادن الثقيلة، التي تسبب ضررا في نمو الأعصاب، وقال إنه حتى لو كان التعرض لتلك المواد قليلا فإنها خطيرة، خاصة إذا كان التعرض لها في وقت مبكر، كما أن التأثير التراكمي للمخاطر هو ما يكون مصدر قلق كبيرا يتطلب اتخاذ إجراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
الجبنة الفيتا

تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي. يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك. جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.
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سرطان-القولون

سرطان الأمعاء ينتشر بين الشباب.. ما السبب؟

أصبح سرطان الأمعاء العدو الخفي للشباب بالأخص، حيث ترتفع نسبة الحالات في بلدان العالم لمن هم أقل من 50 عاما. ومن مسببات مهاجمة سرطان الأمعاء للشباب، استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، والسكر، وانخفاض تناول الألياف، وعدم النشاط، والسمنة، والتدخين. بدأت الزيادة في سرطان الأمعاء لدى الشباب مع أولئك الذين ولدوا في الأربعينيات من القرن الماضي، وقد حدثت زيادات هائلة في استهلاك السكر واللحوم بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى زيادة السمنة التي تعد عاملا رئيسيا في الإصابة بالسرطان بأنواعه.
أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

دراسة: اتباعك لنظام غذائي صحي يقلل من أعراض الاكتئاب

يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق فعالة من أجل تحسين الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت يحافظون على الصحة العامة؛ لذا ينصح بتناول أطعمة تزيد من معدلات السعادة كالشوكولاتة والبيتزا، وغيرهما من الأطعمة المهمة التي تفيد الجسم بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم يساعد في التخلص من القلق والتوتر، وليس ذلك فقط، بل يعزز من الجهاز المناعي أيضًا، وستظهر آثاره الإيجابية أيضًا على المدى البعيد، نقلًا عن "live strong".
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع

يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق بسيطة، للتخلص من مرض العصر النفسي وهو "الاكتئاب"، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، كما إن التحدث مع الأصدقاء والأقارب يفيد بشكل كبير، وإذا كنت تفضل العزلة في مثل هذه الأوقات، يمكنك كتابة الأشياء التي تزعجك في ورقة، وحاول التفكير في حلول إيجابية، ولكن لا تجعل الاكتئاب ينتصر عليك، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والأسماك واللحوم الحيوانية، يساعد بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب في أقل من شهر، نقلًا عن "dailymail".
الإجهاد يحدث خلل في الهرمونات

الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".
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