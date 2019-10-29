رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

سعد الحريري - صورة أرشيفية

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.

وكانت استقالة الحريري المطلب الأبرز خلال الاحتجاجات التي تفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، على إثر عزم حكومته فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، لكن سرعان ما تحولت إلى المطالبة باستقالة حكومة الحريري ورحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. وفي اليوم الثاني للاحتجاجات في لبنان، منح الحريري شركاءه في الحكومة