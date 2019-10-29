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رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
سعد الحريري - صورة أرشيفية
سعد الحريري - صورة أرشيفية
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
وكانت استقالة الحريري المطلب الأبرز خلال الاحتجاجات التي تفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، على إثر عزم حكومته فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، لكن سرعان ما تحولت إلى المطالبة باستقالة حكومة الحريري ورحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. وفي اليوم الثاني للاحتجاجات في لبنان، منح الحريري شركاءه في الحكومة
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قوات سوريا الديمقراطية

انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
احتجاجات لبنان

الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
صحف-الكويت

صحف عربية: البحر مقبرة البغدادي على غرار بن لادن

لا يزال مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وطالعتنا الصحف أيضا على تطورات الأوضاع في العراق ولبنان وسط استمرار الاحتجاجات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "على غرار بن لادن.. إلقاء أشلاء البغدادي في البحر"، كشفت صحيفة "عكاظ" أن أشلاء زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقيت مصير جثة أسامة بن لادن، بإلقائها في البحر، وفقا لمسؤول أمريكي أبلغ رويترز أمس الإثنين، بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا السبت الماضى.
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احتجاجات لبنان

إصابة 5 جنود في اشتباكات لبنان.. والحريري يطالب بتحقيق فوري

أعلن الجيش اللبناني وقوع 5 إصابات في صفوف عناصره، جراء تعرضهم لرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، وذلك لدى تدخل قوة من الجيش لفض نزاع بين المتظاهرين من جهة وعدد من المواطنين من جهة أخرى، في منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد، إذ أوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن الأحداث التي شهدتها منطقة البدواي اليوم، جاءت جراء اشتباك وقع بين مجموعة من المتظاهرين والمعتصمين الذين كانوا يقطعون الطريق، وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم.
احتجاجات لبنان

سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة. وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية. في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.
المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
المظاهرات- في- لبنان (5)

غلق طرق لبنان بسبب الاحتجاجات.. والجيش يتحرك

قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات المغلقة منذ أيام، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد الخميس الماضي، ونقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية في العاصمة اللبنانية بيروت عن المصدر قوله، إن هذا الإجراء من الجيش اللبناني جاء من أجل تسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بـ"الحد الأدنى". وتسببت الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى من لبنان، في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، على مدار الأيام الخمسة الماضية.
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