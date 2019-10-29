سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استمرار الحراك الدامي في العراق حتى إسقاط النظام

آلاف العراقيين تحدوا حظر التجول الذي أعلنته الحكومة، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد وكربلاء، بحسب مفوضية حقوق الإنسان
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
تتوسع الاحتجاجات العراقية يوما تلو الآخر وتصاعدت إلى أن تحولت إلى تظاهرات دامية وأصبحت رائحة الجثث تملأ الشوارع بعد سقوط عشرات القتلى خلال المظاهرات التي بدأت منذ عدة أيام، وربما تتزايد أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة، مع تمدد شرارة انتفاضة العراقيين. مع اتساع الاحتجاجات ضد الحكومة والفساد، في مختلف مدن وسط العراق تحاول السلطات العراقية تحجيم تلك التظاهرات، وفي هذا الإطار أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس فرض حظر التجول في العاصمة العراقية لست ساعات يوميا، من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا.
الحظر يشمل الأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها، والذي سيستمر حتى إشعار آخر. واعتبر مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يقدم على "مغامرة كبيرة"، بمحاولته الزج بقوات خاصة في عمليات قمع التظاهرات الشعبية السلمية، بعد أن نقلت وسائل إعلامية أن عبدالمهدي
اقرأ المزيد
سعد-الحريري

رسميا.. الحريري يتقدم باستقالته استجابة لمطالب الشعب

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أوضح الحريري الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: «إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون»، متابعًا: «منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
قوات سوريا الديمقراطية

انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
احتجاجات لبنان

الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
تظاهرات العراق

العراق.. حرق ومواجهات دموية في كربلاء ومخاوف من ميليشيات إيران

تشهد محافظة كربلاء جنوب العراق، تطورات سريعة في الأحداث على الأرض، حيث أسفرت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، اليوم الأحد، عن إصابة 45 متظاهرا و17 رجل أمن، كما أضرم محتجين غاضبين النيران في البوابة الأمامية لمبنى المحافظة، بينما طوق جهاز مكافحة الإرهاب الذي وصلت في وقت سابق إلى كربلاء للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور بالمحافظة، المبنى لمنع المتظاهرين من إحراقه، وحاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحسب سكاي نيوز.
علم العراق

بعد محاصرتها.. رفع علم العراق فوق القنصلية الإيرانية

رفع عددًا من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم السبت، العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، إذ أكد مراسل روسيا اليوم، أن رفع العلم تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين. وكان عددًا من المتظاهرين العراقيين قد حاصروا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مرددين هتافات مناهضة لطهران.
مقتدى-الصدر

لا خير فيهم.. «الصدر» يدعو المسؤولين العراقيين للاستقالة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مَن سماهم «فاسدين» إلى أن يكفوا أيديهم عن المتظاهرين والشعب، إذا أرادوا عدم حدوث قتل وحرق، مطالبا إياهم بالاستقالة قبل أن يقالوا، متسائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا، فهل التمسك بالسلطة حل، بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له؟!»، مطالبا السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم «ما أفسده سلفهم»، مضيفا أن لا خير فيهم ولا فى سلفهم، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".
صحف سعودية

صحف عربية: العراق يتحول لساحة حرب والشوارع تحترق

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، التظاهرات التي تشهدها العراق ولبنان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تصاعد الاحتجاجات استمر في مدن عراقية عدة، وقتل الجمعة ستة أشخاص على الأقل في بغداد والناصرية في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب 18 آخرون بجروح، في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث أحرق متظاهرون مبنى المحافظة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]