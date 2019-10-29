استمرار الحراك الدامي في العراق حتى إسقاط النظام

آلاف العراقيين تحدوا حظر التجول الذي أعلنته الحكومة، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد وكربلاء، بحسب مفوضية حقوق الإنسان

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

احتجاجات العراق

تتوسع الاحتجاجات العراقية يوما تلو الآخر وتصاعدت إلى أن تحولت إلى تظاهرات دامية وأصبحت رائحة الجثث تملأ الشوارع بعد سقوط عشرات القتلى خلال المظاهرات التي بدأت منذ عدة أيام، وربما تتزايد أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة، مع تمدد شرارة انتفاضة العراقيين. مع اتساع الاحتجاجات ضد الحكومة والفساد، في مختلف مدن وسط العراق تحاول السلطات العراقية تحجيم تلك التظاهرات، وفي هذا الإطار أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس فرض حظر التجول في العاصمة العراقية لست ساعات يوميا، من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا.

الحظر يشمل الأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها، والذي سيستمر حتى إشعار آخر. واعتبر مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يقدم على "مغامرة كبيرة"، بمحاولته الزج بقوات خاصة في عمليات قمع التظاهرات الشعبية السلمية، بعد أن نقلت وسائل إعلامية أن عبدالمهدي