جريمة

تعرف على أقوال كمسري قطار الأقصر قبل قرار حبسه

المتهم أقر بأنه من فتح باب القطار خلال سيره مبررًا ذلك بالاطمئنان على سبب بطء حركة القطار نافيًا إكراهه المجني عليهما على القفز منه خلال سيره
٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
حادث قطار
حادث قطار
أمر محمد الفقى، رئيس نيابة مركز طنطا، بحبس مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري قطار الإسكندرية - الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة التسبب فى قتل شاب وإصابة آخر، أجبرهما على القفز من القطار خلال سيره، لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة القطار، وأمرت النيابة بعرض الكمسري على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتحقق من سلامة قواه العقلية وتعاطيه المواد المخدرة من عدمه، حادث قطار الإسكندرية الأقصر ويدعى مجدي إبراهيم محمد حمام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعاطى المخدرات من عدمه.
أقر الكمسري المتهم خلال التحقيقات أنه من فتح باب القطار خلال سيره، قائلًا فى التحقيقات إنه فوجئ بإبطاء القطار من سرعته، ففتح الباب لاستطلاع الأمر وبيان سبب تباطؤ الحركة، وخلال تلك الأثناء قفز البائعان المتجولان من باب القطار، هربًا من دفع الأجرة والغرامة، دون أن يجبرهما على ذلك، مؤكدًا أنه يستحيل أن
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مأساة شابة احتال عليها عريسها للاستيلاء على الشبكة

قبل ثلاثة أسابيع فقط من عقد قرانها، فوجئت شابة عشرينية بخطيبها يشكو لها من تأخير تسليمه إحدى حجرات الشقة، لرغبته فى استلام كامل قيمتها نقدًا، فى حين نفذت أمواله ولا يعرف كيف يتصرف، واحتارت العروس معه بدورها، حتى اقترح عليها بيع الشبكة ليتمكن من تسديد ثمن الحجرة وإنهاء الموقف، لكن الفتاة خشيت من رد فعل أهلها، فاقترح عليها الاستعانة بصائغ لعمل شبكة مماثلة مزيفة، ترتديها أمام أهلها وتمنع الخلافات، حتى تتم زيجتهم، لكن الفتاة اكتشفت أن خطيبها سرق الشبكة ويرفض إتمام الزواج، بما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
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تأجيل محاكمة 555 متهمًا بولاية سيناء إلى 23 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، إلى جلسة 3 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.
قطار - أرشيفية

مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارة بقطار بالأقصر

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بمنطقة بدران شمالي المدينة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث مدير الأمن ورجال وسيارات الإسعاف وقيادات المحافظة، لمتابعة تفاصيل الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيقات.
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«التلاعب بالبورصة وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بعد رد هيئة محكمة سابقة، ومن المقرر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعات دفاع المتهمين.
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«حادث محطة مصر وعنف العجوزة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
سجن

حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.
اعتداء

الجملة التي قتلت «نوران».. قصة جريمة طالب ثانوي

أوراق مبعثرة على مكتب صغير، ملابس ضلت طريق دولابه وانتثرت فوق كرسي خشبي، ثمة أقلام سقطت على الأرض، نظر على صوره المعلقة على الجدران التي اختلفت تفاصيلها إلا من ثمة ضحكة كانت تعلو وجهه، ثمة شهادات تفوق نالها في سنوات دراسته، أكواب لا بأس بها من الشاي، وضع رأسه بين رجليه بعد أن جلس القرفصاء يرتعش كأنه في أسوأ أيام يناير، دموع تجري كالنهر وقلب كادت دقادته تتوقف، رفع رأسه ينظر بعينين نصف مفتوحتين يمني نفسه أن ما حدث كابوس، نظرة خاطفة جالت في أرجاء غرفته الضيقة، خرج إلى الصالة ليجد جثة شقيقته التي خنقها بيده لتنبعث من شقتهما رائحة الموت.
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ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
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