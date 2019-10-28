لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تحصد جائزة حمدي قنديل

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ضياء رشوان نقيب الصحفيين - صورة أرشيفية

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الإثنين، عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019، وذلك لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام، وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدى إعلام مصر، يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن يتسلمها عن اللجنة: ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة، وعمرو بدر رئيس اللجنة، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة.

وتمنح جائزة حمدي قنديل إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية، صنعت أثيرا وإنجازا في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي. وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامى الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي