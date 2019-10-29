من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من المتوقع أن يتولى عبدالله قرداش مهام قيادة تنظيم داعش الإرهابي، بعد تصفية زعيمه أبي بكر البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية

تحرير:محمود نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.

قرداش، وهو يمثل شهرة واسعة داخل الأوساط الجهادية، تعرفه الحكومة الأمريكية باسم أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى، ويعتقد أنه يعرف البغدادي لمدة 15 عامًا على الأقل، حسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. من هو المولى؟ وقالت الشبكة الإخبارية، إنه تم اعتقالهما في سجن تديره الولايات المتحدة يُعرف باسم معسكر

قرداش، وهو يمثل شهرة واسعة داخل الأوساط الجهادية، تعرفه الحكومة الأمريكية باسم أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى، ويعتقد أنه يعرف البغدادي لمدة 15 عامًا على الأقل، حسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من هو المولى؟

وقالت الشبكة الإخبارية، إنه تم اعتقالهما في سجن تديره الولايات المتحدة يُعرف باسم معسكر بوكا بعد فترة وجيزة من غزو التحالف للعراق في عام 2003، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو المكان الذي التقيا فيه لأول مرة.

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وولد المولى في السبعينيات من القرن الماضي، ويُعتقد أنه كان أحد الضباط البعثيين الكثيرين خلال حكم صدام حسين الذين أعادوا تنظيم الميليشيات على الأرض بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 وتوحيد صفوفهم مع المتمردين.

وانضم العديد من الذين أطلق سراحهم من معسكر بوكا -بما في ذلك البغدادي والمولى- إلى ما كان يعرف آنذاك بتنظيم القاعدة في العراق، وذلك قبل أن يعيد تسمية نفسه بـ"الدولة الإسلامية".

وتعرف وزارة الخارجية الأمريكية المولى بأنه "باحث ديني في تنظيم الدولة الإسلامية"، كما أنه ساعد في قيادة وتبرير اختطاف وذبح وتهريب الأقلية الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق.

وخلال أغسطس الماضي، أضافت الولايات المتحدة "المولى" إلى قائمة البحث، حيث رصدت ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليه، قائلة "كواحد من أكبر الأيديولوجيين في داعش، إنه خليفة محتمل لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي".

وقال كول بونزل، محرر مدونة جهاديكا، إن أعضاء داعش السابقين الذين انشقوا بسبب خلافات حول الأيديولوجية والإستراتيجية يتحدثون عن آفاق المولى بأن يصبح زعيم داعش المقبل.

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وقد أشاروا إليه في كثير من الأحيان بأنه "قائد ما يسمى باللجنة المفوضة، أو الجهاز التنفيذي لداعش، والذي يبدو أنه يمارس سيطرة يومية على المجموعة أكثر من بغدادي نفسه، حسب ما جاء في تحليل بونزيل لشبكة سي إن إن.

عقبات بطريق المولى

تولي المولى لقيادة داعش قد يواجه عقوبات كبيرة، أبرزها أنه ليس من أصول عربية مثل البغدادي، والذي كان يحمل الجنسية العراقية، فهو من أصل تركماني، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام بين أعضاء التنظيم الذي كان دائمًا ما يهيمن على قيادته العرب بشكل عام، والعراقيون على وجه الخصوص.

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وقالت "سي إن إن"، إن هناك عقبات أخرى يواجهها المولى، أهمها هو اعتقاد الجهاديين أن "الخليفة" يجب أن يكون له سمات وبيانات اعتماد معينة، أهمها أن ينحدر من قبيلة النبي محمد قريش، بالإضافة إلى المعرفة والدراية الكبيرة بالفقه الإسلامي.

وبشكل عام، قد يساعده سجله الحافل كباحث ديني ضمن المجموعة الإرهابية، على إقناع الجهاديين بأوراق اعتماده من الناحية الشرعية، لكنه لم يزعم يومًا أنه من نسب قريش، كما كان البغدادي يدعي دومًا، وهو الأمر الذي استطاع من خلاله السيطرة على أعضاء التنظيم.