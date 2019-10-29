إرهاب

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من المتوقع أن يتولى عبدالله قرداش مهام قيادة تنظيم داعش الإرهابي، بعد تصفية زعيمه أبي بكر البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية
تحرير:محمود نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
البغدادي
البغدادي
من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
قرداش، وهو يمثل شهرة واسعة داخل الأوساط الجهادية، تعرفه الحكومة الأمريكية باسم أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى، ويعتقد أنه يعرف البغدادي لمدة 15 عامًا على الأقل، حسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. من هو المولى؟ وقالت الشبكة الإخبارية، إنه تم اعتقالهما في سجن تديره الولايات المتحدة يُعرف باسم معسكر
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عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش. وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
ابو بكر-البغدادى

هل انتهى تنظيم داعش بعد تصفية البغدادي؟

لا شك أن دراسة التأثير الذي ستخلفه وفاة أبى بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والرجل الذي حول مجموعة من عناصر القاعدة الانفصالية إلى تنظيم إرهابي عابر للحدود، قد تمتد لعدة سنوات، خاصة أن هو من تبنى عمليات القتل الوحشية للمدنيين في أكثر من عشر دول. البغدادي الذي قام بإغراء المجندين الأجانب للعمل في العراق وسوريا، ستخلف وفاته حالة من انعدام التوازن لدى التنظيم الإرهابي الأشهر والأكبر خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء داعش بشكل تام، خاصة أنه لا يزال يمتلك قدرات تنظيمية كبيرة.
أبو بكر البغدادي

ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس. تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.
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حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
أبو بكر البغدادي

ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس. تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.
ابو-بكر-البغدادى

فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.
ابو بكر-البغدادى

نهاية زعيم داعش.. أبو بكر البغدادي يفجر نفسه

وقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأميركية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأميركية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
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