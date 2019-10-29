رياضة

هاني يختار المدرب الأجنبي الأفضل ويتحدث عن رحيل فتحي

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
محمد هاني
محمد هاني
يرى محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مدربه السابق في القلعة الحمراء الأوروجواياني مارتن لاسارتي، أفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته، أمام الثنائي الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".
وأشار هاني: "رغم العبء الشديد، والضغط العصبي، فإن السخرية والتشكيك في قدراتنا كانا حافزا لنا، ومن شككوا في قدراتنا أين هم؟ ولماذا توقفوا عن الكلام بعد فوزنا بالدوري؟، لكن من يتطلع للنجاح لا يلتفت لمن يحاول أن يعرقله". وعن أصعب مواجهة في الدوري، قال محمد هاني: "مباراة الاتحاد، حققنا الفوز بهدفين في
اقرأ المزيد
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد هاني

محمد هاني: أجيري ظلمني.. ولقاء صن داونز الأسوأ

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما اختار هاني أسوأ مباراة له مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، كان يضمني على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة أساسية وقتها، وشعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر".
شريف-اكرامى

شريف إكرامي يكشف حقيقة عدم اقتناع فايلر به

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن انتقاله للزمالك صعب للغاية، حتى مع عدم مشاركته مع القلعة الحمراء لمدة تقترب من العام ونصف. وقال شريف إكرامي: "الحديث عن انتقالي للزمالك غير منطقي تماما، أنا حالة خاصة ولا يمكن أن ألعب للزمالك مثلما هو حال حازم إمام، الذي كان من الصعب عليه أن يلعب للأهلي، وأنا مستمر مع الأهلي حتى يقرر النادي الاستغناء عني، عدا ذلك أنا لاعب بالفريق لدي طموح كبيرة لاسترداد مكانتي بالتشكيل الأساسي للأهلي ومنتخب مصر وأخوض التدريبات بكل قوة، وما تردد عن عدم اقتناع فايلر بي أمر غير صحيح على الإطلاق".
توماس بينكيل

برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
فايلر

تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]