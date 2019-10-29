هاني يختار المدرب الأجنبي الأفضل ويتحدث عن رحيل فتحي

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

محمد هاني

يرى محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مدربه السابق في القلعة الحمراء الأوروجواياني مارتن لاسارتي، أفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته، أمام الثنائي الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".

وأشار هاني: "رغم العبء الشديد، والضغط العصبي، فإن السخرية والتشكيك في قدراتنا كانا حافزا لنا، ومن شككوا في قدراتنا أين هم؟ ولماذا توقفوا عن الكلام بعد فوزنا بالدوري؟، لكن من يتطلع للنجاح لا يلتفت لمن يحاول أن يعرقله". وعن أصعب مواجهة في الدوري، قال محمد هاني: "مباراة الاتحاد، حققنا الفوز بهدفين في

وأشار هاني: "رغم العبء الشديد، والضغط العصبي، فإن السخرية والتشكيك في قدراتنا كانا حافزا لنا، ومن شككوا في قدراتنا أين هم؟ ولماذا توقفوا عن الكلام بعد فوزنا بالدوري؟، لكن من يتطلع للنجاح لا يلتفت لمن يحاول أن يعرقله".



وعن أصعب مواجهة في الدوري، قال محمد هاني: "مباراة الاتحاد، حققنا الفوز بهدفين في الوقت البديل، وكانت بعد 3 أيام فقط من مباراة الزمالك، حينها شعرت أن الاتحاد يؤدي بحماس شديد وكأنها أول مباراة له في الدوري".



وبسؤاله هل تتمنى رحيل أحمد فتحي عن الأهلي ليشارك أساسيا، أجاب: "لا بالطبع، فتحي قدوة لي منذ كنت لاعبا صغيرا، ولماذا أتمنى رحيله، لقد لعبنا معا بوجوده في خط الوسط وأنا في مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع، كما تبادلنا المشاركة في الجبهة اليمنى وقدم كل منا أداء جيدا، فهو إضافة كبيرة، وأستفيد كثيرا من خبراته".

