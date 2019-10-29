رياضة

فيدال يرفض الصلح مع برافو بعد إهانة المونديال

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
فيدال
فيدال
أشار أرتورو فيدال، متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، إلى أن علاقته مع مواطنه التشيلي كلاوديو برافو، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، لن تتحسن في الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة برافو إلى المنتخب التشيلي مؤخرًا. وكانت عائلة برافو قد انتقدت لاعبي المنتخب التشيلي عقب نهائيات كأس العالم في روسيا، واتهمتهم بالذهاب للتدريبات وهم في حالة سكر ومن بينهم فيدال، وقال فيدال، خلال تصريحاته لصحيفة "El Mercurio" التشيلية: "بعد انضمام برافو للمنتخب، كان على أحدنا أن يتخذ الخطوة ولن أكون أنا".
وأضاف فيدال: "لم أواجه أي مشكلة، وكل منا تدرب بمفرده بعيدًا عن الآخر، وهو قدم كل شيء وأنا أيضًا". وأضاف: "الجميع رأى الأمر على هذا النحو، ولسنا أصدقاء ولن نكون، لكن المنتخب التشيلي هو الأهم". وتابع: "الانتقادات؟ لقد تقبلت ما قيل، ورغم هذه المشاكل حاولنا العودة للقتال في كوبا أمريكا، وكان الأمر صعبًا
اقرأ المزيد
فريق-الوداد-المغربي

الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
ريال مدريد 1

عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".
اقرأ المزيد من الأخبار
بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
رحيم-سترلينج (1)

نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
برشلونة

فيدال: برشلونة جائع للتتويج بكل الألقاب

تحدث متوسط ميدان برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال عن نجم الفريق ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الفضائي في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مع العملاق الكتالوني في السنوات الأخيرة، مؤكدًا كونه اللاعب الأفضل في العالم، وتطرق فيدال للحديث عن أنطوان جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]