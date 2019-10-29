فيدال يرفض الصلح مع برافو بعد إهانة المونديال

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

فيدال

أشار أرتورو فيدال، متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، إلى أن علاقته مع مواطنه التشيلي كلاوديو برافو، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، لن تتحسن في الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة برافو إلى المنتخب التشيلي مؤخرًا. وكانت عائلة برافو قد انتقدت لاعبي المنتخب التشيلي عقب نهائيات كأس العالم في روسيا، واتهمتهم بالذهاب للتدريبات وهم في حالة سكر ومن بينهم فيدال، وقال فيدال، خلال تصريحاته لصحيفة "El Mercurio" التشيلية: "بعد انضمام برافو للمنتخب، كان على أحدنا أن يتخذ الخطوة ولن أكون أنا".

وأضاف فيدال: "لم أواجه أي مشكلة، وكل منا تدرب بمفرده بعيدًا عن الآخر، وهو قدم كل شيء وأنا أيضًا". وأضاف: "الجميع رأى الأمر على هذا النحو، ولسنا أصدقاء ولن نكون، لكن المنتخب التشيلي هو الأهم". وتابع: "الانتقادات؟ لقد تقبلت ما قيل، ورغم هذه المشاكل حاولنا العودة للقتال في كوبا أمريكا، وكان الأمر صعبًا