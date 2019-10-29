ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

إيسكو

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.

ويحظى إيسكو بمتابعة كل من آرسنال ومانشستر سيتي ويوفنتوس، ولكنه لم يحصل على أي عرض رسمي هذا الموسم حتى الآن. وشارك إيسكو في 4 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 170 دقيقة فقط، بينما لم يشارك في أي مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا. يذكر أن إيسكو توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في موسم

ويحظى إيسكو بمتابعة كل من آرسنال ومانشستر سيتي ويوفنتوس، ولكنه لم يحصل على أي عرض رسمي هذا الموسم حتى الآن.



وشارك إيسكو في 4 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 170 دقيقة فقط، بينما لم يشارك في أي مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن إيسكو توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في موسم 2016- 2017، وبلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2013- 2014، وبالسوبر الإسباني في عام 2017.



كما توج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مواسم 2013- 2014 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018، وتوج بالسوبر الأوروبي 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017، وتوج بكأس العالم للأندية أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.