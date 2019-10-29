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السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
وزير النقل كامل الوزير - صورة أرشيفية
وزير النقل كامل الوزير - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
وأوضحت الهيئة، أن مراجعي التذاكر ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة، والعاملين بالتسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء، ومضيفي القطارات، وغيرهم من طوائف التشغيل سيتم ضمهم لهذا البرنامج.وأشارت إلى أن البرنامج يشمل دورات تدريبية في الجهات المتخصصة في: السلوكيات، وعلوم الإدارة،
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.
الدفع-الاليكترونى-فيزا

نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.
مجلس-النواب (1)

نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

حقه مش هيروح.. أول تعليق من كامل الوزير على واقعة «شهيد التذكرة»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يرفض تصرف كمسري القطار، حيث أن توجيهات الوزارة بأن من لا يدفع التذكرة يحرر له محضر فقط، واصفا مرتكب الواقعة بعديم الإنسانية. ووجه كامل خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، العزاء لأسرة المواطن محمد عيد ضحية واقعة "كمسري قطار 934"، موجهًا رسالة لأسرة القتيل: "حق ابنكم مش هيروح، إحنا هنجبلكم حق ابنكم".
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا، مساء اليوم الإثنين، قالت فيه إنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وقيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفعها، وعند تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار فى أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.
قطار - أرشيفية

«سيول مفاجئة».. حقيقة انقلاب جرار «عين شمس»

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تعاين حاليا موقع خروج جرار استكشافي عن القضبان على خط (عين شمس - السويس)، للاستعداد بالسكة ورفع الجرار، موضحة أنه في أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبا عددا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس - السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة (العجرود)، أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، جاء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ردا على ما نشر عبر بعض المواقع من انقلاب جرار استكشافي على الخط المذكور.
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