السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

وزير النقل كامل الوزير - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.

وأوضحت الهيئة، أن مراجعي التذاكر ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة، والعاملين بالتسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء، ومضيفي القطارات، وغيرهم من طوائف التشغيل سيتم ضمهم لهذا البرنامج.وأشارت إلى أن البرنامج يشمل دورات تدريبية في الجهات المتخصصة في: السلوكيات، وعلوم الإدارة،