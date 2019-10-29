تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

مصر الأولمبي

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.

ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة إلى مجموعتين، حيث يقع منتخبنا

ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.



وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة إلى مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.



ولم تحقق مصر أي ميدالية أوليمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964، بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.