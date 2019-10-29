رياضة

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
مصر الأولمبي
مصر الأولمبي
حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة إلى مجموعتين، حيث يقع منتخبنا
اقرأ المزيد
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
محمد-هاني-فريق-الأهلى-يؤدي-تمرين-في-حديقة-الفندق - في-الجزائر (2)

هاني يختار المدرب الأجنبي الأفضل ويتحدث عن رحيل فتحي

يرى محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مدربه السابق في القلعة الحمراء الأوروجواياني مارتن لاسارتي، أفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته، أمام الثنائي الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".
اقرأ المزيد من الأخبار
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
استاد-القاهرة‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف ودية مصر وجنوب إفريقيا

وافقت الجهات الأمنية، على إقامة الودية الثانية لمنتخب مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا، باستاد القاهرة الدولي غدًا الأحد. وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين الثامن و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر انجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
اتحاد-الكرة (1)

الكاف يوافق على طلب الجبلاية بخصوص افتتاح كأس الأمم

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على إقامة مباراة واحدة تجمع بين المنتخب الوطني ومالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وطلب اتحاد الكرة الاكتفاء بمباراة واحدة بعدما وجد أن الكاف يرغب في إقامة مباراتين في الساعة الخامسة والثامنة مساء يوم 8 نوفمبر المقبل، لكن مسئولي اتحاد الكرة طلبوا من الكاف الاكتفاء بمباراة واحدة خاصة وأن ترتيبات إقامة مباراة الافتتاح من حضور جماهيري وحضور مسئولين في الدولة بجانب برنامج الافتتاح ذاته سيستهلك الكثير من الوقت.
مصطفى-محمد

مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]