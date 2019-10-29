شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

شوقي غريب

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.

وتضم بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة إلى مجموعتين. ويقع المنتخب الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة