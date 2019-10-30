«القهوة» من مشروب رائع إلى زيت عطري مفيد للأعصاب

يساعد زيت القهوة الأساسي على التحكم في استجابة جسمك للحساسية، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات، كما يقلل من التورم والألم الناجم عن لسعات الحشرات أو لسعات النحل
أصبحت الزيوت الحيوية تشغل جزءا كبيرا من حياتنا، فهى تستخدم على نطاق واسع كعلاج منزلي للتهدئة من الالتهابات، والحفاظ على البشرة؛ على سبيل المثال، يستخدم زيت اللوز للتقليل من الهالات السوداء، كما يستخدم جوز الهند لمنح البشرة معدلات عالية من الترطيب والنضارة، كما يتميز زيت الروزماري بفاعلية كبيرة في علاج الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر، كما يوجد زيت القهوة، الذي لا يعلمه العديد من الأشخاص على الرغم من أنه يساعد في التحسين من صحة الجهاز التنفسي، نقلًا عن "bold sky".
توقظ رائحة القهوة حواسك، تشعر بالانتعاش بمجرد استنشاقها، فهل تخيلت ما الذي يمكن أن يفعله زيت عطري من القهوة؟ يحتوي زيت البن العطري على فوائد صحية لا حصر لها، من تحسين الحالة المزاجية إلى مساعدة الصحة التنفسية، ولكن من المؤكد أنك تساءلت عن كيفية صنع زيت القهوة بشكل بسيط، يتم استخراج زيت القهوة الأساسي
توقظ رائحة القهوة حواسك، تشعر بالانتعاش بمجرد استنشاقها، فهل تخيلت ما الذي يمكن أن يفعله زيت عطري من القهوة؟ يحتوي زيت البن العطري على فوائد صحية لا حصر لها، من تحسين الحالة المزاجية إلى مساعدة الصحة التنفسية، ولكن من المؤكد أنك تساءلت عن كيفية صنع زيت القهوة بشكل بسيط، يتم استخراج زيت القهوة الأساسي من خلال عملية التقطير الباردة من حبوب البن، كما تتم تعبئة الزيت بمضادات الأكسدة المهمة.
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وفى ما يلي بعض الفوائد الصحية لزيت القهوة:
1- يعزز من صحة البشرة
يحتوي الزيت العطري للقهوة على معدلات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن زيت القهوة العطري يزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وكلاهما يعزز من صحة البشرة بشكل كبير، ومن ثم فإن خلط كمية صغيرة من زيت القهوة الأساسي مع زيت ناقل وتطبيقه على الجلد سيساعد في تقليل ظهور التجاعيد والعيوب والبقع السوداء.
2- يعزز من الحالة المزاجية
يمكن أن يساعد الزيت العطري في تقليل مستويات التوتر والاكتئاب، وبالتالي يحسن من الحالة المزاجية بشكل كبير، كما أن خصائص الاسترخاء في الزيت العطري ستجعلك تشعر بالهدوء. عليك وضع قطرات قليلة على قطنة، واحتفظ بها بالقرب من سريرك.
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3- يحسن من صحة الجهاز التنفسي
يعد زيت القهوة العطري مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التنفس، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فعندما تعاني من انسداد الأنف، فإن استخدام هذا الزيت العطري يمكن أن يساعد في تنظيف الممرات الأنفية.
4- مفيد للجهاز العصبي
يعمل كزيت وقائي من الأمراض، حيث يساعد في خفض معدل انتشار الاضطرابات التنكسية العصبية؛ مثل مرض ألزهايمر والخرف، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في فرونتيرز لعلم الأعصاب.
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5- يحمي من الحساسية
يمكن أن يساعد زيت القهوة الأساسي على التحكم في استجابة جسمك للحساسية، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات، كما يمكن أن يؤدي استخدام الزيوت الأساسية على الجلد إلى تقليل التورم والألم الناجم عن لسعات الحشرات أو لسعات النحل.
6- التقليل من الألم والالتهابات
نظرا لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، يعمل زيت القهوة العطري على التقليل من الألم المصاحب لالتهاب الركبة والعضلات، وبالتالي فإن تطبيق الزيت العطري في المنطقة المصابة سيزيد من تدفق الدم ويخفف آلام العضلات.
توجد استخدامات أخرى للزيت العطري؛ فعلى سبيل المثال، يضاف إلى منتجات العناية بالبشرة، نظرًا لخصائصه المضادة للشيخوخة، وهو مضاد أيضًا للسيلوليت، كما يستخدم كمضافات غذائية وتوابل في المشروبات والعصائر.
كيفية عمل زيت القهوة العطري
170 جراما من حبوب البن المحمص أو الأخضر
6 أكواب من زيت الزيتون
مصفاة/ قطعة قماشة قطنية
وعاء من الفخار
كيفية التنفيذ
خذ حبوب القهوة في وعاء، وأضف زيت الزيتون إليها، وحرك المزيج جيدًا، ثم قم بتسخينه (حرارة منخفضة للحبوب المحمصة وحرارة متوسطة أو عالية للحبوب غير المحمصة)، حرك المزيج كل ساعة وقلل من الحرارة بمجرد أن يتحول لون الزيت إلى اللون البني. تستمر هذه الطريقة لمدة 8- 10 ساعات، وبعد ذلك يمكنك تصفية الخليط للحصول على زيت القهوة العطري، ثم ضعه في مكان بارد ليهدأ.