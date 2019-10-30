«القهوة» من مشروب رائع إلى زيت عطري مفيد للأعصاب

يساعد زيت القهوة الأساسي على التحكم في استجابة جسمك للحساسية، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات، كما يقلل من التورم والألم الناجم عن لسعات الحشرات أو لسعات النحل

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

زيت القهوة

أصبحت الزيوت الحيوية تشغل جزءا كبيرا من حياتنا، فهى تستخدم على نطاق واسع كعلاج منزلي للتهدئة من الالتهابات، والحفاظ على البشرة؛ على سبيل المثال، يستخدم زيت اللوز للتقليل من الهالات السوداء، كما يستخدم جوز الهند لمنح البشرة معدلات عالية من الترطيب والنضارة، كما يتميز زيت الروزماري بفاعلية كبيرة في علاج الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر، كما يوجد زيت القهوة، الذي لا يعلمه العديد من الأشخاص على الرغم من أنه يساعد في التحسين من صحة الجهاز التنفسي، نقلًا عن "bold sky".

توقظ رائحة القهوة حواسك، تشعر بالانتعاش بمجرد استنشاقها، فهل تخيلت ما الذي يمكن أن يفعله زيت عطري من القهوة؟ يحتوي زيت البن العطري على فوائد صحية لا حصر لها، من تحسين الحالة المزاجية إلى مساعدة الصحة التنفسية، ولكن من المؤكد أنك تساءلت عن كيفية صنع زيت القهوة بشكل بسيط، يتم استخراج زيت القهوة الأساسي