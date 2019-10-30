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«القهوة» من مشروب رائع إلى زيت عطري مفيد للأعصاب

يساعد زيت القهوة الأساسي على التحكم في استجابة جسمك للحساسية، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات، كما يقلل من التورم والألم الناجم عن لسعات الحشرات أو لسعات النحل
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
زيت القهوة
زيت القهوة
أصبحت الزيوت الحيوية تشغل جزءا كبيرا من حياتنا، فهى تستخدم على نطاق واسع كعلاج منزلي للتهدئة من الالتهابات، والحفاظ على البشرة؛ على سبيل المثال، يستخدم زيت اللوز للتقليل من الهالات السوداء، كما يستخدم جوز الهند لمنح البشرة معدلات عالية من الترطيب والنضارة، كما يتميز زيت الروزماري بفاعلية كبيرة في علاج الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر، كما يوجد زيت القهوة، الذي لا يعلمه العديد من الأشخاص على الرغم من أنه يساعد في التحسين من صحة الجهاز التنفسي، نقلًا عن "bold sky".
توقظ رائحة القهوة حواسك، تشعر بالانتعاش بمجرد استنشاقها، فهل تخيلت ما الذي يمكن أن يفعله زيت عطري من القهوة؟ يحتوي زيت البن العطري على فوائد صحية لا حصر لها، من تحسين الحالة المزاجية إلى مساعدة الصحة التنفسية، ولكن من المؤكد أنك تساءلت عن كيفية صنع زيت القهوة بشكل بسيط، يتم استخراج زيت القهوة الأساسي
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زيادة-هرمون-الاستروجين

لزيادة الإستروجين في الجسم.. تناول هذه الأطعمة

تحدثنا كثيرًا عن أن الجسم يتكون من مجموعة كبيرة من الهرمونات، جميعها تلعب دورا كبيرا في العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم، وليس ذلك فقط، بل تتحكم أيضًا في الحالة المزاجية، وعند حدوث أي خلل في المعدلات الطبيعية للهرمونات، تظهر بعض المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، يعد الإستروجين من أهم الهرمونات الأنثوية، فهو المسؤول بشكل كبير عن إنجاب الأطفال، كما أنه ينظم الدورة الشهرية لدى النساء، ويحافظ على صحة القلب والعضلات. وذلك نقلًا عن موقع "style craze".
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (4)

دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
ما-يؤثر-على-جلدك

مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، كما أنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات. يحتوي الكولاجين على العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد بشرتك بالبنية وتقوية العظام، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مكملات الكولاجين شعبية. كما أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة تناولك للكولاجين، بما في ذلك مرق العظام، وعموما حصولك عليه يساعدك في الحصول على فوائد متعددة من بينها تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجلد، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكر موقع Healthline.
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