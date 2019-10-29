رياضة

القصة الكاملة لرفض اتحاد الكرة التعاقد مع الشركة الأم لـ«Var» والتفاوض مع وسيط

يسعى اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو (Var) في الدوري الثاني للدوري، خصوصًا مع الوعود والتأكيدات التى خرج بها عمرو الجناينى، علاوة على تصريحات رئيس لجنة الحكام بالجبلاية
تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
تقنية الفيديو (Var)
تقنية الفيديو (Var)
عقب كأس العالم 2018 الذى أُقيم فى روسيا، وخلال الأحداث التى وقعت فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى برادس، انتظر الجميع داخل مصر تطبيق تقنية الفيديو (Var)، خصوصًا مع الوعود والتأكيدات التى خرج بها عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، علاوة على تصريحات جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، والذى قال: «حين نكون جاهزين من حيث التكاليف المالية والتعاقدات، الحكام أيضًا سيكونون جاهزين حين تأتى الشركة ويتم تدريبهم، وبعد انتهاء الـ6 أسابيع -الحد الأدنى- حينها سأكون جاهزًا وأطبق التقنية».
وعلى أرض الواقع يمتلك المهندس أحمد عبد الحميد، الملف الكامل لتقنية (Var)، وتم التواصل معه وأجرينا معه هذا الحوار.. - ما حلولك لتفعيل (Var) فى مصر؟ منذ عام 2017 وحين بدأ الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) حديثه عن تطبيق الـ(Var)، ومع تطبيقه فى مونديال روسيا 2018، بدأت فى البحث عن كيفية تطبيق هذه التقنية
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حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
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مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
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شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
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«كاف» يحدد موعد مواجهات الزمالك بدوري الأبطال

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أول ثلاث جولات من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يلتقي الفارس الأبيض مع مازيمبي الكونغولي في أول جولة خارج الديار يوم 30 نوفمبر، في الثالثة عصرا، بينما يواجهه بريميرو دي أجوستو الأنجولي بالقاهرة، في السابع من شهر ديسمبر، في التاسعة مساءً، وستكون المواجهة الثالثة أمام زيسكو الزامبي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
حوار- جمال -الغندور (7)

جمال الغندور: برىء من أزمة القمة.. واتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى «حوار»

«بدايته مع التحكيم كانت بالصدفة، وبدأ مسيرته مع التحكيم وكان عمره 20 عاما، وأدار أكثر من 250 مباراة فى الدورى الممتاز خلال 13 موسما، وأدار بنجاح مباراة القمة عام 1996، كما أدار أكثر من 30 مباراة فى بطولة الكأس، من بينها 3 نهائيات، وأدار 4 بطولات بكأس الأمم الإفريقية أبرزها نهائى 2002 وافتتاح 1998، كما أدار 5 نهائيات لدورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقى 1999، ولم يكتف بذلك بل أدار مواجهات فى كأس الأمم الأوروبية»، هو المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية عقب تأجيل لقاء القمة.
تقنية-الفيديو‎

الإيجار سلاح اتحاد الكرة لتطبيق الـ«VAR» في الدوري

يكشف "التحرير"، آخر المستجدات لتطبيق تقنية الفيديو "VAR" في مصر خلال المباريات المحلية للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة يرأسها جمال الغندور (رئيس لجنة الحكام)، تسمى لجنة تقنية الفيديو لتكون مسؤولة عن مناقشة تطبيق التقنية الفترة المقبلة، على ان تضم في عضويتها حماده زاهر مدير التسويق بالاتحاد بجانب عنصر من الإدارة المالية وكذلك خبراء في التحكيم. ويسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام لإقامة معسكر لتدريب الحكام على التقنية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًت المؤهلة للأوليمبياد، حيث سيتوقف الدوري نحو 30 يومًا.
الأهلي-و كانو-سبورت (3)

مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).
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