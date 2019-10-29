القصة الكاملة لرفض اتحاد الكرة التعاقد مع الشركة الأم لـ«Var» والتفاوض مع وسيط

يسعى اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو (Var) في الدوري الثاني للدوري، خصوصًا مع الوعود والتأكيدات التى خرج بها عمرو الجناينى، علاوة على تصريحات رئيس لجنة الحكام بالجبلاية

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

تقنية الفيديو (Var)

عقب كأس العالم 2018 الذى أُقيم فى روسيا، وخلال الأحداث التى وقعت فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى برادس، انتظر الجميع داخل مصر تطبيق تقنية الفيديو (Var)، خصوصًا مع الوعود والتأكيدات التى خرج بها عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، علاوة على تصريحات جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، والذى قال: «حين نكون جاهزين من حيث التكاليف المالية والتعاقدات، الحكام أيضًا سيكونون جاهزين حين تأتى الشركة ويتم تدريبهم، وبعد انتهاء الـ6 أسابيع -الحد الأدنى- حينها سأكون جاهزًا وأطبق التقنية».

وعلى أرض الواقع يمتلك المهندس أحمد عبد الحميد، الملف الكامل لتقنية (Var)، وتم التواصل معه وأجرينا معه هذا الحوار.. - ما حلولك لتفعيل (Var) فى مصر؟ منذ عام 2017 وحين بدأ الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) حديثه عن تطبيق الـ(Var)، ومع تطبيقه فى مونديال روسيا 2018، بدأت فى البحث عن كيفية تطبيق هذه التقنية