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6.3مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تحرير:أمل نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.90 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 14465.47 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 535.48 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1427.51 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.4 مليار جنيه، بعد التداول على 303.95 ألف سهم عبر تنفيذ 25.28 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 15.48 مليون جنيه و 19.07 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع  بصافي بيعي 34.55 مليون جنيه. الأسهم الأكثر
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سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.
الدولار

مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا

أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى الأكبر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر في قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، إذ اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول عام 2019، بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2% عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على أنها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة.
الدولار (2)

الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة (2)

مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.
بورصة (2)

1.5 مليار جنيه خسائر البورصة بالأسبوع الماضي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء، وخسر رأس لمال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند 717.9 مليار جنيه مقابل 719.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%. وأغلق مؤشر"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة متراجعا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14205.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 534.71 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1414.96 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
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