6.3مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تحرير:أمل نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.90 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 14465.47 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 535.48 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1427.51 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.4 مليار جنيه، بعد التداول على 303.95 ألف سهم عبر تنفيذ 25.28 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 15.48 مليون جنيه و 19.07 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 34.55 مليون جنيه. الأسهم الأكثر