الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

يبدو أن الحراك اللبناني اقترب من النهاية بعد الحديث عن قرب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة والتي من المتوقع أن يعلنها اليوم أو غدا

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

سعد الحريري يقترب من الرحيل

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.

وترددت أنباء عن مشاورات سياسية تجري وراء الكواليس للخروج بحل ينهي الأزمة، بينما أكد وزير الدفاع إلياس بوصعب أن الجيش يتحاشى الصدام مع المتظاهرين، في حين طالب النائب السابق وليد جنبلاط بصدمة ثقة للداخل والخارج بتشكيل حكومة بعيدة عن التيارات السياسية. الاستقالة واردة ويبدو أن الحراك اللبناني بدأ يؤتي