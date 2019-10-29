الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

يبدو أن الحراك اللبناني اقترب من النهاية بعد الحديث عن قرب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة والتي من المتوقع أن يعلنها اليوم أو غدا
حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
وترددت أنباء عن مشاورات سياسية تجري وراء الكواليس للخروج بحل ينهي الأزمة، بينما أكد وزير الدفاع إلياس بوصعب أن الجيش يتحاشى الصدام مع المتظاهرين، في حين طالب النائب السابق وليد جنبلاط بصدمة ثقة للداخل والخارج بتشكيل حكومة بعيدة عن التيارات السياسية.
الاستقالة واردة
ويبدو أن الحراك اللبناني بدأ يؤتي
وترددت أنباء عن مشاورات سياسية تجري وراء الكواليس للخروج بحل ينهي الأزمة، بينما أكد وزير الدفاع إلياس بوصعب أن الجيش يتحاشى الصدام مع المتظاهرين، في حين طالب النائب السابق وليد جنبلاط بصدمة ثقة للداخل والخارج بتشكيل حكومة بعيدة عن التيارات السياسية.
الاستقالة واردة
ويبدو أن الحراك اللبناني بدأ يؤتي ثماره، بعد أن شعر الحريري بأنه لا مفر من الاستجابة للمطلب الرئيسي للاحتجاجات وهو استقالة الحكومة، حيث تشير المعطيات إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، ومن المتوقع أن يتخذ القرار اليوم.
وذكرت قناة "LBCI" أن ستقالة الحريري أصبحت واردة، مضيفة: "لا نجزم أنها ستحصل اليوم إلا أنه يجري التحضير لكلمة سيتوجه بها إلى اللبنانيين".
في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من الحريري قوله إنه سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اليوم أو غدا.
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وبينما نقل عن مصادر مقربة من "بيت الوسط" مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء أن سعد الحريري قد يستقيل، أكدت مصادر قصر بعبدا أنها في جو احتمال استقالة الحريري من رئاسة الحكومة، ويعمل الرئيس نبيه بري على إثناء الرئيس الحريري عن الاستقالة، وفقا لـ"لبنان 24".
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر لبنانية عن اتصالات تجري في الساعات الأخيرة لإثناء الحريري عن قرار الاستقالة، واصفةً قرار الاستقالة بأنه وارد.
وفي الإطار ذاته قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة: "إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية"، بحسب "سكاي نيوز".
تعديل وليس تغييرا
وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري، قد كشفت أن المشاورات مستمرة خلف الكواليس وهي محصورة بمسألة "تعديل" الحكومة وليس تغييرها بالكامل، إلا أن فكرة التعديل تصطدم حتى الآن بالوزير جبران باسيل، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله يتمسكان به ويرفضان "التضحية" به مقابل استبعاد وزراء آخرين في الحكومة.
إلا أن الحريري يبدو أنه تأكد من تعقد المشهد، حيث أكدت المصادر المقربة من رئيس الحكومة "أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إذا بقيت المواقف السياسية على حالها، خصوصا أن المتظاهرين هددوا باستمرار قطع الطرق الرئيسية".
وتم تداول معلومات حول رفض الحريري أمس الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، معتبرا أن انعقاد مجلس الوزراء سيستفز الشارع.
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وتوجهت قوة كبيرة من الجيش إلى محيط "بيت الوسط"، بينما عمد الحرس الحكومي إلى إغلاق الطرق المؤدية إليه من كل الجهات، بعد توجه اقتراب المتظاهرين في بيروت منه، بحسب "العربية".
في حين ذكرت وسائل الإعلام أن قوات الأمن اللبنانية تدخلت للفصل بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وحركة "أمل" على جسر الرينغ في بيروت والقريب من "بيت الوسط".
ومنذ 17 أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.
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إلا أنه يبدو أن الأزمة تقترب من النهاية بعد أن تسارعت المشاورات والاجتماعات بين مختلف القوى السياسية والحكومة في لبنان، لبحث الاقتراحات المطروحة لحل الأزمة السائدة في البلد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية يوم الخميس قبل الماضي، وسط تفاؤل ببدء العد التنازلي لحل هذه الأزمة.