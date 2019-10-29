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الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

يبدو أن الحراك اللبناني اقترب من النهاية بعد الحديث عن قرب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة والتي من المتوقع أن يعلنها اليوم أو غدا
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
سعد الحريري يقترب من الرحيل
سعد الحريري يقترب من الرحيل
حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
وترددت أنباء عن مشاورات سياسية تجري وراء الكواليس للخروج بحل ينهي الأزمة، بينما أكد وزير الدفاع إلياس بوصعب أن الجيش يتحاشى الصدام مع المتظاهرين، في حين طالب النائب السابق وليد جنبلاط بصدمة ثقة للداخل والخارج بتشكيل حكومة بعيدة عن التيارات السياسية. الاستقالة واردة ويبدو أن الحراك اللبناني بدأ يؤتي
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قوات سوريا الديمقراطية

انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
احتجاجات لبنان

الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.
سعد الحريري

رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
صحف-الكويت

صحف عربية: البحر مقبرة البغدادي على غرار بن لادن

لا يزال مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وطالعتنا الصحف أيضا على تطورات الأوضاع في العراق ولبنان وسط استمرار الاحتجاجات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "على غرار بن لادن.. إلقاء أشلاء البغدادي في البحر"، كشفت صحيفة "عكاظ" أن أشلاء زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقيت مصير جثة أسامة بن لادن، بإلقائها في البحر، وفقا لمسؤول أمريكي أبلغ رويترز أمس الإثنين، بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا السبت الماضى.
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سعد الحريري

رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
احتجاجات لبنان

سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة. وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية. في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.
المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
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