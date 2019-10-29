الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

احتجاجات لبنان

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.

وكانت مجموعة من المواطنين الذين أعربوا عن امتعاضهم من استمرار المظاهرات وقطع الطرق جراء التظاهرات، قد اقتحموا ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط بيروت، حيث مراكز الاعتصام والتظاهر، وحطموا بصورة كاملة كافة مظاهر الاحتجاج من خيام للاعتصام ومنصات التظاهر، واعتدوا بالضرب على المتظاهرين باستخدام العصي والحجارة