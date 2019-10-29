انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة