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انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
سوريا
سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة
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احتجاجات لبنان

الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
سعد الحريري

رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
صحف-الكويت

صحف عربية: البحر مقبرة البغدادي على غرار بن لادن

لا يزال مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وطالعتنا الصحف أيضا على تطورات الأوضاع في العراق ولبنان وسط استمرار الاحتجاجات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "على غرار بن لادن.. إلقاء أشلاء البغدادي في البحر"، كشفت صحيفة "عكاظ" أن أشلاء زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقيت مصير جثة أسامة بن لادن، بإلقائها في البحر، وفقا لمسؤول أمريكي أبلغ رويترز أمس الإثنين، بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا السبت الماضى.
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الحرب-في- سوريا (11)

وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-24

أردوغان: انسحاب 800 مسلح كردي من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 800 مسلح من الأكراد انسحبوا من المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وهناك نحو 1300 يواصلون انسحابهم، مضيفا: "إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في الشمال السوري بشكل أقوى"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وأكد أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى روسيا، اليوم، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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