ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

تحرير:وكالات ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.

وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين