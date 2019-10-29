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ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

تحرير:وكالات ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين
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ابو بكر-البغدادى

وزير الدفاع الأمريكي: مقتل البغدادي ضربة مدمرة لفلول «داعش»

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن العملية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي وجّهت "ضربة مدمرة لفلول داعش". وأثنى إسبر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون"، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عملية لاستهداف البغدادي". وأضاف وزير الدفاع الأمريكي إنه "لا يوجد أية ضمانة للنجاح في عملية بهذا المستوى من الصعوبة، والرئيس ترامب كان يعلم بذلك عندما اتخذ القرار الجريء بإصدار الأمر بهذه العملية".
ابو بكر-البغدادى

مصادر أمريكية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفا أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.
ترامب

ترامب: مقتل البغدادي كان أولوية قصوى ونبحث عنه منذ وقت طويل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل. وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين على رئيس آخر أن يتمكن من الوصول إلى البغدادي"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عما كان يقصده الرئيس الأمريكي.
دونالد-ترامب (5)

«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
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ترامب

ترامب: مقتل البغدادي كان أولوية قصوى ونبحث عنه منذ وقت طويل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل. وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين على رئيس آخر أن يتمكن من الوصول إلى البغدادي"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عما كان يقصده الرئيس الأمريكي.
دونالد-ترامب (5)

«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
ابو بكر-البغدادى

البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
رمضان قديروف

رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
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