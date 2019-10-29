صحيفة مغربية تكشف سبب عدم إعلان موعد السوبر الإفريقي

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

الوداد والترجي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن سبب تأخير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في إعلان موعد مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها بين الزمالك (بطل الكونفيدرالية) والترجى التونسى (بطل دوري أبطال إفريقيا). وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الثلاثاء، أن السبب في التأخير هو لجوء نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل حسم صاحب لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينه وبين فريق الترجي التونسي، بعد الأزمة التي شهدتها المباراة النهائية.

وشهدت مباراة الإياب بين الوداد والترجي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا الأخير التي أقيمت على ملعب رادس أزمة كبيرة، حيت انسحب الفريق المغربي من المباراة معترضًا على قرارات الحكم وإلغاء هدف صحيح لهم، إلى جانب العطل المتواجد فى تقنية الفار، وبعد شكاوى متبادلة بين الناديين قرر الاتحاد الإفريقى منح اللقب لنادى