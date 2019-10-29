رياضة

صحيفة مغربية تكشف سبب عدم إعلان موعد السوبر الإفريقي

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
الوداد والترجي
الوداد والترجي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن سبب تأخير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في إعلان موعد مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها بين الزمالك (بطل الكونفيدرالية) والترجى التونسى (بطل دوري أبطال إفريقيا). وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الثلاثاء، أن السبب في التأخير هو لجوء نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل حسم صاحب لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينه وبين فريق الترجي التونسي، بعد الأزمة التي شهدتها المباراة النهائية.
وشهدت مباراة الإياب بين الوداد والترجي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا الأخير التي أقيمت على ملعب رادس أزمة كبيرة، حيت انسحب الفريق المغربي من المباراة معترضًا على قرارات الحكم وإلغاء هدف صحيح لهم، إلى جانب العطل المتواجد فى تقنية الفار، وبعد شكاوى متبادلة بين الناديين قرر الاتحاد الإفريقى منح اللقب لنادى
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فريق-الوداد-المغربي

الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
ريال مدريد 1

عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
مرتضى منصور (2)

مرتضى: وجودنا في قطر يعرض لاعبينا للخطف وتبادل أسرى

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)؛ لإخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، وقال مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الخطاب تضمن الأسباب السياسية في المقام الأول، لعداء قطر وقيادتها لمصر واعتبارها دولة داعمة للإرهاب، وإعلان مقاطعتها من قبَل القيادة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
مران الزمالك

مران الزمالك.. ظهور عصام مرعي وتأهيل جابر وعبدالغني

تواجد عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق للمرة الأولى لأداء مهام عمله بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عن ضم مرعي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بدلا من أيمن عبدالعزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين مرة أخرى، يأتي هذا التعديل في جهاز الزمالك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري والسقوط في فخ التعادل أمام فريق إف سي مصر في الجولة الثالثة من المسابقة.
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