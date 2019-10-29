جريمة

حبس كمسري قطار الإسكندرية 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
حبس_أرشيفية
حبس_أرشيفية
قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس مراجع التذاكر كمسري بحادث قطار (الإسكندرية - الأقصر) مجدي إبراهيم محمد حمام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تعاطي المخدرات من عدمه في واقعة قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره بطريق "دفرة بطنطا " وإجبار شابين على النزول من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة ؛ مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.
وكان رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية قد استكمل لليوم الثاني على التوالي التحقيقات مع كمسري قطار الإسكندرية الأقصر، قد أمرت أمس الاثنين بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، على أن يعرض اليوم بعد ورود التحريات.وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم بإجبار المجني عليهما
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وزارة-الداخلية

إحباط محاولة الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف عن سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه. كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قد أكدت قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
علبة-شبكة-العروسة (2)

مأساة شابة احتال عليها عريسها للاستيلاء على الشبكة

قبل ثلاثة أسابيع فقط من عقد قرانها، فوجئت شابة عشرينية بخطيبها يشكو لها من تأخير تسليمه إحدى حجرات الشقة، لرغبته فى استلام كامل قيمتها نقدًا، فى حين نفذت أمواله ولا يعرف كيف يتصرف، واحتارت العروس معه بدورها، حتى اقترح عليها بيع الشبكة ليتمكن من تسديد ثمن الحجرة وإنهاء الموقف، لكن الفتاة خشيت من رد فعل أهلها، فاقترح عليها الاستعانة بصائغ لعمل شبكة مماثلة مزيفة، ترتديها أمام أهلها وتمنع الخلافات، حتى تتم زيجتهم، لكن الفتاة اكتشفت أن خطيبها سرق الشبكة ويرفض إتمام الزواج، بما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
مصرع شخص تحت عجلات قطار

تعرف على أقوال كمسري قطار الأقصر قبل قرار حبسه

أمر محمد الفقى، رئيس نيابة مركز طنطا، بحبس مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري قطار الإسكندرية - الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة التسبب فى قتل شاب وإصابة آخر، أجبرهما على القفز من القطار خلال سيره، لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة القطار، وأمرت النيابة بعرض الكمسري على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتحقق من سلامة قواه العقلية وتعاطيه المواد المخدرة من عدمه، حادث قطار الإسكندرية الأقصر ويدعى مجدي إبراهيم محمد حمام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعاطى المخدرات من عدمه.
محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بولاية سيناء إلى 23 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، إلى جلسة 3 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.
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مصرع شخص تحت عجلات قطار

تعرف على أقوال كمسري قطار الأقصر قبل قرار حبسه

أمر محمد الفقى، رئيس نيابة مركز طنطا، بحبس مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري قطار الإسكندرية - الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة التسبب فى قتل شاب وإصابة آخر، أجبرهما على القفز من القطار خلال سيره، لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة القطار، وأمرت النيابة بعرض الكمسري على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتحقق من سلامة قواه العقلية وتعاطيه المواد المخدرة من عدمه، حادث قطار الإسكندرية الأقصر ويدعى مجدي إبراهيم محمد حمام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعاطى المخدرات من عدمه.
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