حبس كمسري قطار الإسكندرية 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس مراجع التذاكر كمسري بحادث قطار (الإسكندرية - الأقصر) مجدي إبراهيم محمد حمام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تعاطي المخدرات من عدمه في واقعة قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره بطريق "دفرة بطنطا " وإجبار شابين على النزول من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة ؛ مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وكان رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية قد استكمل لليوم الثاني على التوالي التحقيقات مع كمسري قطار الإسكندرية الأقصر، قد أمرت أمس الاثنين بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، على أن يعرض اليوم بعد ورود التحريات.وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم بإجبار المجني عليهما