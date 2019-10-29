محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

الخطيب

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.

وتحدث تركي آل الشيخ عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد أمس الإثنين: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل