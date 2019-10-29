رياضة

محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
الخطيب
الخطيب
عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
وتحدث تركي آل الشيخ عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد أمس الإثنين: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل
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الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
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عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
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تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".
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تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (1)

زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
محمود الخطيب- كارتيرون

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
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