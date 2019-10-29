رياضة

مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

تحرير:محمد جمال ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
محمد صلاح ويورجن كلوب
محمد صلاح ويورجن كلوب
كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
فيما يغيب شاكيري منذ شهر سبتمبر بسبب مشكلة في عضلة السمانة أبعدته عن الملاعب، ومن المتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل. كما تحدث مساعد كلوب عن إصابة محمد صلاح نجم الريدز التى تعرض لها أمام توتنهام، حيث اكتفى بقول: "صلاح بخير". واختتم لينرز تصريحاته عن المصابين: "باقي اللاعبين فى حالة جيدة ولائقون ومستعدون
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فريق-الوداد-المغربي

الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
ريال مدريد 1

عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
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تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".
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يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
ماتيب

رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة الأمد، جاء ذلك عبر الصفحة الشخصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، إذ تحدث اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عقب تجديد عقده، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا:«يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول، شعور عظيم حقًا، من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقًا لماذا هذا النادي يعد عظيمًا، جماهيرنا في كل مكان في العالم، نادي عريق وأعتقد أن الجميع يرغب في الانضمام له».
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