مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

تحرير:محمد جمال ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

محمد صلاح ويورجن كلوب

كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

فيما يغيب شاكيري منذ شهر سبتمبر بسبب مشكلة في عضلة السمانة أبعدته عن الملاعب، ومن المتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل. كما تحدث مساعد كلوب عن إصابة محمد صلاح نجم الريدز التى تعرض لها أمام توتنهام، حيث اكتفى بقول: "صلاح بخير". واختتم لينرز تصريحاته عن المصابين: "باقي اللاعبين فى حالة جيدة ولائقون ومستعدون