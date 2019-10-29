تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

الخطيب وتركي

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".

وواصل آل الشيخ: "أنا وبيبو رجالة ونستحمل... أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح بالإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة... عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة... اختشوا... وحقها وبناتها على راسي من فوق... ????????? وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى... آمين". وكان