كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

الفريق كامل الوزير

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.

وأكد الوزير، أن حق المتوفي لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدا حتى لايتكرر ذلك، وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ على حياة أي مواطن مصري. وقرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس مراجع التذاكر كمسري بحادث قطار الإسكندرية - الأقصر، مجدي إبراهيم محمد