«الفلاحين»: الإخوان وراء الهجوم على كامل الوزير

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

محمد عبدالستار

اتهم محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، جماعة الإخوان وخلاياها النائمة بإثارة المجتمع المصري ودغدغة مشاعر البعض، واستغلال حادث قطار "الإسكندرية- الأقصر"، الذى راح ضحيته شاب فى العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح، بعد قفزهما أثناء سير القطار بسرعة عالية. وتابع: أصدر قيادات الإخوان بالخارج أوامر إلى خلاياهم النائمة فى الداخل، لاستغلال الحادث والمطالبة بإقالة وزير النقل الفريق كامل الوزير، لأنه نجح خلال المدة القصيرة الماضية فى انتشال وزارة النقل من عثراتها وتطوير السكك الحديدية والمترو والقضاء على الإهمال والتقصير داخل مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وقال عبد الستار، فى تصريحات صحفية، إن نجاحات كامل الوزير الى حققها على مدار تاريخه داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، باتت تؤرق كارهي الوطن، لذلك يتصيدون له الأخطاء إن وجدت، فبعد أن اتخذ الوزير قرارات حاسمة بخصوص واقعة قطار الأقصر والكمسارى المتسبب فى الحادث، حاول أهل الشر تصعيد الأمر والمطالبة بإقالة الوزير