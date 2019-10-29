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«الفلاحين»: الإخوان وراء الهجوم على كامل الوزير

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
محمد عبدالستار
محمد عبدالستار
اتهم محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، جماعة الإخوان وخلاياها النائمة بإثارة المجتمع المصري ودغدغة مشاعر البعض، واستغلال حادث قطار "الإسكندرية- الأقصر"، الذى راح ضحيته شاب فى العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح، بعد قفزهما أثناء سير القطار بسرعة عالية. وتابع: أصدر قيادات الإخوان بالخارج أوامر إلى خلاياهم النائمة فى الداخل، لاستغلال الحادث والمطالبة بإقالة وزير النقل الفريق كامل الوزير، لأنه نجح خلال المدة القصيرة الماضية فى انتشال وزارة النقل من عثراتها وتطوير السكك الحديدية والمترو والقضاء على الإهمال والتقصير داخل مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.
وقال عبد الستار، فى تصريحات صحفية، إن نجاحات كامل الوزير الى حققها على مدار تاريخه داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، باتت تؤرق كارهي الوطن، لذلك يتصيدون له الأخطاء إن وجدت، فبعد أن اتخذ الوزير قرارات حاسمة بخصوص واقعة قطار الأقصر والكمسارى المتسبب فى الحادث، حاول أهل الشر تصعيد الأمر والمطالبة بإقالة الوزير
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وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (4)

كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لرئيس الوزراء بعد «وفاة شاب تذكرة القطار»

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة، قائلا إنه لا صوت يعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي سوى واقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بعد إجبار كمسري قطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على القفز من القطار، قادهم حظهم العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيا.
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وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (4)

كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
مجلس-النواب (1)

نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
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