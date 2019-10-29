عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

تحرير:محمد جمال ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

ريال مدريد

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.

بينما شهدت القائمة عودة لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية. وجاءت قائمة المرينجي على النحو التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أريولا، ألتوب. خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو، فيرلاند ميندي. خط الوسط: توني كروس،