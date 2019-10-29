رياضة

الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
الوداد
الوداد
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
وأثار الحكم الإماراتي الجدل في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم، خاصة المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، بين النجم الساحلي والهلال السعودي، والتي شهدت تلقي لاعبي الفريق التونسي لثماني بطاقات صفراء، إضافة إلى العديد من الاحتجاجات في الدوري الإماراتي. يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي المغربي
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عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
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تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".
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مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
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صحيفة مغربية تكشف سبب عدم إعلان موعد السوبر الإفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن سبب تأخير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في إعلان موعد مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها بين الزمالك (بطل الكونفيدرالية) والترجى التونسى (بطل دوري أبطال إفريقيا). وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الثلاثاء، أن السبب في التأخير هو لجوء نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل حسم صاحب لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينه وبين فريق الترجي التونسي، بعد الأزمة التي شهدتها المباراة النهائية.
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مرتضى منصور يعلن عودة كاسونجو إلى الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أرسل تذاكر الطيران للكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم القلعة البيضاء السابق، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن كاسونجو لاعب زملكاوي وسيتدرب مع الفريق، وذلك حسبما أفاد منصور في تصريحات تليفزيونية. ووجه رئيس الزمالك تحذيرًا لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حال تطاول أعضاء إدارته أو من ينتمون للقلعة الحمراء على الزمالك، مشيرًا إلى أن بعض مَن يحيطون بالخطيب يحركون مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم ضد القلعة البيضاء.
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أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.
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مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).
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