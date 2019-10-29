الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

الوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.

وأثار الحكم الإماراتي الجدل في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم، خاصة المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، بين النجم الساحلي والهلال السعودي، والتي شهدت تلقي لاعبي الفريق التونسي لثماني بطاقات صفراء، إضافة إلى العديد من الاحتجاجات في الدوري الإماراتي. يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي المغربي



وأثار الحكم الإماراتي الجدل في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم، خاصة المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، بين النجم الساحلي والهلال السعودي، والتي شهدت تلقي لاعبي الفريق التونسي لثماني بطاقات صفراء، إضافة إلى العديد من الاحتجاجات في الدوري الإماراتي.



يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي المغربي قد تخطى في الدور الأول من البطولة، نظيره فريق هلال القدس الفلسطيني بعدما تغلب عليه ذهابا وإيابا، بينما تخطى فريق الوداد المغربي نظيره المريخ السوداني، بعدما تعادل معه ذهابا في الخرطوم بهدف لمثله، فيما انتصر عليه إيابا بهدفين لصفر بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.