رياضة

المظاليم.. فوز الألومنيوم وتعادل الإعلاميين

تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
بترول أسيوط
بترول أسيوط
استأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية بمجموعة الصعيد من منافسات دوري الدرجة الثانية، بإقامة 4 مباريات، حيث حقق فريق الألومنيوم الفوز على المنيا بهدف نظيف، أحرزه محمود نجاح، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد المنيا عند نقطة واحدة. وفاز فريق شبان المسلمين قنا على نظيره بترول أسيوط بهدفين لهدف، أحرز إبراهيم حسن وأحمد الجبلاوي هدفي الشبان، فيما سجل إيهاب فؤاد هدف بترول أسيوط، بهذا الفوز رفع شبان قنا رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز السادس، في المقابل تجمد رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط، في المركز الثالث.
وفاز البنك الأهلي على ديروط بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديروط عند نقطة واحدة، في المركز الثاني عشر. وحسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الإعلاميين وطهطا، ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد طهطا إلى نقطة واحدة، في المركز
اقرأ المزيد
اتليتكو مدريد

التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
منتخب- إنجلترا - بلغاريا (1)

«بسبب العنصرية».. يويفا يعاقب منتخب بلغاريا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن توقيع غرامة على منتخب بلغاريا بسبب هتافات جماهيره العنصرية التي وجهتها لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي، وسط هتافات عنصرية تسببت في إيقاف المباراة مرتين، وقرر الويفا لعب بلغاريا مباراة من دون جماهير، إضافة إلى مباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ لمدة سنتين.
تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تنازله عن القضايا التي تقدم بها ضد من تجاوز في حقه من بعض جماهير النادي الأهلي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".
اقرأ المزيد من الأخبار
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

«الإعلاميين»: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج جيلبرتو

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين. وقال نادي الإعلاميين إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يستعد للزمالك بودية مع الإعلاميين

اتفق جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الإعلاميين على خوض ودية يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا، على استاد مختار التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني خوض ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، والذين لم ينضم أحد منهم إلى منتخب مصر الأول أو الأولمبي، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]