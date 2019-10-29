المظاليم.. فوز الألومنيوم وتعادل الإعلاميين

تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

بترول أسيوط

استأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية بمجموعة الصعيد من منافسات دوري الدرجة الثانية، بإقامة 4 مباريات، حيث حقق فريق الألومنيوم الفوز على المنيا بهدف نظيف، أحرزه محمود نجاح، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد المنيا عند نقطة واحدة. وفاز فريق شبان المسلمين قنا على نظيره بترول أسيوط بهدفين لهدف، أحرز إبراهيم حسن وأحمد الجبلاوي هدفي الشبان، فيما سجل إيهاب فؤاد هدف بترول أسيوط، بهذا الفوز رفع شبان قنا رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز السادس، في المقابل تجمد رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

وفاز البنك الأهلي على ديروط بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديروط عند نقطة واحدة، في المركز الثاني عشر. وحسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الإعلاميين وطهطا، ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد طهطا إلى نقطة واحدة، في المركز