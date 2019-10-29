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القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية: الشتاء لم يبدأ بعد (حوار)

صابر: الشتاء لم يبدأ بعد، نحن الآن ما زلنا في فصل الخريف.. ونعلم تمامًا أن ما حدث خلال الأيام الماضية هو منخفض جوي وليس إعصار كما رددته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي
تحرير:محمد فتحي - تصوير مريهام صالح ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
الدكتور أشرف صابر ذكي
الدكتور أشرف صابر ذكي
حالة من الارتباك الشديد شهدتها محافظات مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، نتيجة سقوط أمطار كثيفة، نتج عنها وفاة عدد من المواطنين، بسبب الصعق الكهربائى، من أعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع وتراكم مياه الأمطار، بالإضافة لغلق بعض الأنفاق والطرق الرئيسية بالقاهرة، وكذلك سقوط الأشجار على الطرق، وتأجيل الدراسة بعدة محافظات، خوفًا على التلاميذ من الطقس السيء قبل بداية فصل الشتاء. «التحرير» التقت الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتوضيح حقيقة ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن إعصار شديد يضرب بعض محافظات مصر ويدمرها، وإليكم نص الحوار:
- القاهرة والمحافظات غرقت في «شبر ميه».. ماذا يحدث في مصر؟ هناك حالة تهويل حدثت من بعض وسائل الإعلام، بأن هناك إعصارا شديدا يضرب بعض المحافظات، لذلك خرجت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتحذير تهيب فيه بالمواطنين عدم التعرض للأماكن التي تشهد هطول أمطار غزيرة، حفاظًا على سلامتهم، وتم توقف رحلات
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وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
خالد أبو بكر

خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (1)

شقيق «ضحية الكمسري»: «وزير النقل جدع وأنا مش بطبل»

قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري. وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه لم يكن بائعًا جائلًا مثلما قيل، ولكنه كان يقوم بالرسم على الميداليات والجلد، لافتَا إلى أن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء أسبوع مع صديقة في شقة خاصة بالعائلة، معقبًا: "شغلانة البيع في القطر مش حاجة عيب، بس الحقيقية إن أخويا مكنش بائع في القطار".
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احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (2)

الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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