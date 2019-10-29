رياضة

نجم النصر السعودي جاهز لمواجهة أبها

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
النصر السعودي
النصر السعودي
قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إعطاء الضوء الأخضر للدولي النيجيري أحمد موسى لاعب فريق العالمي، اليوم الثلاثاء، للدخول في التدريبات الجماعية للفريق، حيث أصبح موسى جاهزا للمشاركة في لقاء الفريق المقبل مع أبها، في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 2 نوفمبر وسيكون القرار بيد المدير الفني للفريق روي فيتوريا. وكان أحمد موسى قد غاب عن الملاعب لقرابة الشهرين، بعد إصابته في لقاء الفتح، حيث أكد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، في وقت سابق، تأثره بغياب الدولي النيجيري.
ومن جهة أخرى اقترب لاعب المواليد، عبد الفتاح آدم، من المشاركة مع الفريق النصراوي، بعد شفائه من الإصابة، حيث سيكون جاهزا بعد فترة التوقف الدولية المقبلة. وكان فريق النصر السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي فيتوريا قد حقق الفوز على نظيره فريق الهلال السعودي زعيم الأندية الآسيوية بهدفين لهدف في مباراة
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أولى أزمات البدري.. شارة الكابتن تشعل الفتنة

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التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

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النصر يقلب الطاولة على الهلال في الدوري السعودي

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في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

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فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

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