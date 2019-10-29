محمد محمود يغادر المستشفى بعد جراحة الصليبي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

محمد محمود

يغادر محمد محمود لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة المقبل بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل عقب خروجه من المستشفى وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر المقبل على أن يعود بعدها للقاهرة لخوض المرحلة الثانية من مراحل العلاج والتأهيل. وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران، وأمر الخطيب رئيس النادي بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفره إلى المانيا لتلقي العلاج اللازم.

وغادر اللاعب القاهرة إلى ألمانيا وخضع لفحوصات طبية دقيقة وأجرى بعدها جراحة الرباط الصليبي بنجاح صباح اليوم الثلاثاء حيث استغرقت الجراحة قرابة الساعة والربع. وتأجلت مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب استضافة مصر لبطولات كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي ستبدأ في الثامن من شهر نوفمبر المقبل على أن